Маршрут следования и продажа билетов
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14:10
1 д. 15 ч. 14 мин.
05:24
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Маршрут следования поезда 105А Санкт-Петербург — Оренбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Оренбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
14:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
16:30
16:31
160 км.
2 ч. 20 мин.
Окуловка
17:20
17:21
241 км.
3 ч. 10 мин.
Бологое-Московское
18:03
18:30
311 км.
3 ч. 53 мин.
Вышний Волочек
19:04
19:05
354 км.
4 ч. 54 мин.
Тверь
21:12
21:14
470 км.
7 ч. 2 мин.
Рязань 1
02:57
03:09
812 км.
12 ч. 47 мин.
Шилово
04:26
04:30
895 км.
14 ч. 16 мин.
Сасово
05:27
05:31
962 км.
15 ч. 17 мин.
Зубова Поляна
06:26
06:28
1028 км.
16 ч. 16 мин.
Потьма
06:37
06:39
1033 км.
16 ч. 27 мин.
Торбеево
06:59
07:01
1055 км.
16 ч. 49 мин.
Ковылкино
07:37
07:39
1099 км.
17 ч. 27 мин.
Рузаевка
08:43
09:08
1166 км.
18 ч. 33 мин.
Пенза 1
11:46
12:11
1260 км.
21 ч. 36 мин.
Кузнецк
14:03
14:08
1366 км.
23 ч. 53 мин.
Сызрань 1
16:15
16:42
1491 км.
1 д. 2 ч. 5 мин.
Жигулевск
18:32
18:37
1564 км.
1 д. 4 ч. 22 мин.
Жигулевское Море
18:58
19:19
1572 км.
1 д. 4 ч. 48 мин.
Самара
21:30
22:25
1623 км.
1 д. 7 ч. 20 мин.
Кинель
23:11
23:13
1657 км.
1 д. 9 ч. 1 мин.
Бузулук
01:11
01:32
1777 км.
1 д. 11 ч. 1 мин.
Тоцкая
02:19
02:21
1823 км.
1 д. 12 ч. 9 мин.
Сорочинская
02:48
02:50
1847 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Новосергиевская
03:34
03:35
1898 км.
1 д. 13 ч. 24 мин.
Переволоцкая
04:14
04:15
1941 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Оренбург
05:24
2003 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
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