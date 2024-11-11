Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 102С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сочи
21:28
21:35
21 км.
0 ч. 29 мин.
Лазаревская
22:37
22:40
69 км.
1 ч. 38 мин.
Туапсе
23:18
23:21
96 км.
2 ч. 19 мин.
Ростов
Главный
05:31
05:52
446 км.
8 ч. 32 мин.
Россошь
11:44
11:49
775 км.
14 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:16
13:28
863 км.
16 ч. 17 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:42
14:47
938 км.
17 ч. 43 мин.
Грязи
Воронежские
16:13
16:16
1043 км.
19 ч. 14 мин.
Мичуринск
Воронежский
16:57
16:59
1099 км.
19 ч. 58 мин.
Рязань 2
19:10
19:15
1297 км.
22 ч. 11 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:40
1478 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 7
Добрый день! Хочу в поездку в Москву из Адлера взять свой автомобиль, есть ли такая возможность ,куда можно в Адлере обратиться Благодарю за ответ
Премиум есть премиум!!!! Поезд ИДЕАЛЬНЫЙ. Зарядки для телефонов, под ними расположены сетки для держателей самих телефонов, чтобы они не упали и не разбились.
Поезд супер комфортный. Не пожалел денег и решил на нем поехать обратно в Москву. И я нисколько не желаю за этот выбор. У нас была очень приятная девушка Виктория проводником. Я в таком комфорте впервые ехал. Советую хотя бы раз попробовать прокатиться.
Хотела проехать на поезде с хорошим сервисом, а по итогу оказалась в каком-то дополнительном обычном вагоне, где комфортом даже и не пахло совсем. Крайне недовольна и разочарована по итогу.
Вообще все классно прошло! Санузел был чистым, проводница приветливая и работала на совесть. Что не понравилось – так то что места для багажа было мало под сиденьем.
Замечательный состав. Довез до Москвы без проблем.
Супер! Поезд уютный, вагон новый и оборудован всем необходимым. Вагон шел ровно по рельсам и почти не болтался (только на отдельных участках, наверное рельсы плохие были). В наличии были 2 розетки для подзарядки телефона. Если сравнить с тем, что ездило лет 10 назад – то просто небо и земля. Очень довольна осталась.