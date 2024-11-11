Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 100С Адлер — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
05:26
2 д. 7 ч. 34 мин.
13:00
36
Маршрут следования поезда 100С Адлер — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
05:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
05:38
05:40
2 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
05:59
06:07
15 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
06:32
06:40
31 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
07:21
07:25
63 км.
1 ч. 55 мин.
Туапсе
08:43
08:56
90 км.
3 ч. 17 мин.
Белореченская
12:08
12:45
187 км.
6 ч. 42 мин.
Кавказская
15:22
15:54
279 км.
9 ч. 56 мин.
Сальск
18:57
19:27
416 км.
13 ч. 31 мин.
Волгодонская
21:59
22:04
541 км.
16 ч. 33 мин.
Морозовская
00:12
00:14
636 км.
18 ч. 46 мин.
Тацинская
01:08
01:10
680 км.
19 ч. 42 мин.
Белая Калитва
02:02
02:04
716 км.
20 ч. 36 мин.
Лихая
03:12
03:40
760 км.
21 ч. 46 мин.
Каменская
04:06
04:08
779 км.
22 ч. 40 мин.
Миллерово
05:20
05:22
845 км.
23 ч. 54 мин.
Кутейниково
06:14
06:16
900 км.
1 д. 0 ч. 48 мин.
Россошь
08:45
09:13
1002 км.
1 д. 3 ч. 19 мин.
Евдаково
10:13
10:15
1061 км.
1 д. 4 ч. 47 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:53
10:57
1091 км.
1 д. 5 ч. 27 мин.
Придача
Воронеж-Южный
12:51
13:05
1166 км.
1 д. 7 ч. 25 мин.
Усмань
14:20
14:22
1223 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Липецк
15:27
15:42
1285 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Елец
16:51
17:27
1355 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Ефремов
18:48
18:50
1421 км.
1 д. 13 ч. 22 мин.
Узловая 1
Московской жд
20:29
20:31
1513 км.
1 д. 15 ч. 3 мин.
Тула
Московский Вокзал
21:26
21:58
1559 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Москва
Восточный Вокзал
00:58
01:20
1732 км.
1 д. 19 ч. 32 мин.
Тверь
05:08
05:10
1894 км.
1 д. 23 ч. 42 мин.
Вышний Волочек
07:28
07:29
2010 км.
2 д. 2 ч. 2 мин.
Бологое-Московское
08:42
08:54
2053 км.
2 д. 3 ч. 16 мин.
Окуловка
10:08
10:09
2123 км.
2 д. 4 ч. 42 мин.
Малая Вишера
11:00
11:01
2204 км.
2 д. 5 ч. 34 мин.
Чудово-Московское
11:28
11:29
2247 км.
2 д. 6 ч. 2 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:00
2363 км.
2 д. 7 ч. 34 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда