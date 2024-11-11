Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 098М Курск — Орел на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Орел с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
21:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свобода
22:06
22:08
23 км.
0 ч. 22 мин.
Золотухино
22:21
22:23
38 км.
0 ч. 37 мин.
Возы
22:37
22:39
51 км.
0 ч. 53 мин.
Поныри
22:52
22:54
66 км.
1 ч. 8 мин.
Малоархангельск
23:03
23:05
73 км.
1 ч. 19 мин.
Глазуновка
23:19
23:21
85 км.
1 ч. 35 мин.
Змиевка
23:38
23:40
103 км.
1 ч. 54 мин.
Орел
00:12
142 км.
2 ч. 28 мин.
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