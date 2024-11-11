Маршрут следования и продажа билетов
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20:55
1 д. 13 ч. 5 мин.
10:00
25
Маршрут следования поезда 092С Севастополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Севастополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Севастополь
20:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бахчисарай
21:51
21:53
30 км.
0 ч. 56 мин.
Симферополь
22:30
23:10
59 км.
1 ч. 35 мин.
Джанкой
00:30
01:00
145 км.
3 ч. 35 мин.
Владиславовка
02:22
02:33
242 км.
5 ч. 27 мин.
Семь Колодезей
03:17
03:22
276 км.
6 ч. 22 мин.
Багерово
04:04
04:09
318 км.
7 ч. 9 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
04:26
04:31
328 км.
7 ч. 31 мин.
Тамань
04:57
05:27
372 км.
8 ч. 2 мин.
Краснодар 1
10:30
11:18
531 км.
13 ч. 35 мин.
Брюховецкая
12:28
12:30
617 км.
15 ч. 33 мин.
Каневская
12:56
12:58
649 км.
16 ч. 1 мин.
Староминская-Тимашевск
13:37
13:39
696 км.
16 ч. 42 мин.
Ростов
Главный
15:21
15:42
787 км.
18 ч. 26 мин.
Новочеркасск
16:30
16:32
825 км.
19 ч. 35 мин.
Шахтная
17:06
17:08
861 км.
20 ч. 11 мин.
Каменская
18:27
18:29
928 км.
21 ч. 32 мин.
Миллерово
19:32
19:34
994 км.
22 ч. 37 мин.
Россошь
22:42
22:46
1145 км.
1 д. 1 ч. 47 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:17
00:42
1233 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Придача
Воронеж-Южный
01:45
01:49
1308 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Грязи
Воронежские
03:12
03:16
1413 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:00
04:04
1469 км.
1 д. 7 ч. 5 мин.
Рязань 2
06:22
06:27
1667 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:00
1848 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
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