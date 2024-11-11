Маршрут следования и продажа билетов
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23:52
1 д. 11 ч. 23 мин.
11:15
25
Маршрут следования поезда 092М Москва — Севастополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Севастополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
02:39
02:44
181 км.
2 ч. 47 мин.
Мичуринск
Воронежский
05:14
05:19
379 км.
5 ч. 22 мин.
Грязи
Воронежские
06:10
06:15
435 км.
6 ч. 18 мин.
Придача
Воронеж-Южный
08:18
08:23
540 км.
8 ч. 26 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:34
09:46
615 км.
9 ч. 42 мин.
Россошь
11:52
12:17
703 км.
12 ч. 0 мин.
Миллерово
14:45
14:47
854 км.
14 ч. 53 мин.
Каменская
15:49
15:51
920 км.
15 ч. 57 мин.
Шахтная
17:07
17:09
987 км.
17 ч. 15 мин.
Новочеркасск
17:41
17:43
1023 км.
17 ч. 49 мин.
Ростов
Главный
18:30
18:53
1061 км.
18 ч. 38 мин.
Староминская-Тимашевск
20:29
20:31
1152 км.
20 ч. 37 мин.
Каневская
21:08
21:10
1199 км.
21 ч. 16 мин.
Брюховецкая
21:37
21:39
1231 км.
21 ч. 45 мин.
Краснодар 1
23:01
23:06
1317 км.
23 ч. 9 мин.
Тамань
03:18
03:48
1476 км.
1 д. 3 ч. 26 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
04:15
04:20
1520 км.
1 д. 4 ч. 23 мин.
Багерово
04:38
04:43
1530 км.
1 д. 4 ч. 46 мин.
Семь Колодезей
05:31
05:38
1572 км.
1 д. 5 ч. 39 мин.
Владиславовка
06:21
06:24
1606 км.
1 д. 6 ч. 29 мин.
Джанкой
07:38
08:05
1703 км.
1 д. 7 ч. 46 мин.
Симферополь
09:20
09:40
1789 км.
1 д. 9 ч. 28 мин.
Бахчисарай
10:15
10:17
1818 км.
1 д. 10 ч. 23 мин.
Севастополь
11:15
1848 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
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