Поезд 071Ы Северобайкальск — Иркутск

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

17:37

Северобайкальск

1 д. 7 ч. 30 мин.

01:07

Иркутск

35

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Маршрут следования поезда 071Ы Северобайкальск — Иркутск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Северобайкальск — Иркутск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Северобайкальск

17:37

0 км.

0 ч. 0 мин.

Гоуджекит

18:15

5 мин.

18:20

18 км.

0 ч. 38 мин.

Кунерма

19:08

2 мин.

19:10

57 км.

1 ч. 31 мин.

Улькан

19:55

20 мин.

20:15

100 км.

2 ч. 18 мин.

Киренга

20:54

15 мин.

21:09

136 км.

3 ч. 17 мин.

Небель

21:51

2 мин.

21:53

168 км.

4 ч. 14 мин.

Ния

22:19

2 мин.

22:21

193 км.

4 ч. 42 мин.

Звездная

22:56

2 мин.

22:58

220 км.

5 ч. 19 мин.

Лена

00:19

45 мин.

01:04

266 км.

6 ч. 42 мин.

Янталь

01:50

1 мин.

01:51

299 км.

8 ч. 13 мин.

Ручей

02:03

1 мин.

02:04

308 км.

8 ч. 26 мин.

Семигорск

02:50

1 мин.

02:51

338 км.

9 ч. 13 мин.

Хребтовая

03:29

1 мин.

03:30

364 км.

9 ч. 52 мин.

Коршуниха-Ангарская

03:56

20 мин.

04:16

381 км.

10 ч. 19 мин.

Видим

05:44

2 мин.

05:46

446 км.

12 ч. 7 мин.

Кежемская

06:44

2 мин.

06:46

490 км.

13 ч. 7 мин.

Зяба

07:18

2 мин.

07:20

518 км.

13 ч. 41 мин.

Гидростроитель

07:44

2 мин.

07:46

536 км.

14 ч. 7 мин.

Падунские Пороги

08:06

5 мин.

08:11

547 км.

14 ч. 29 мин.

Анзеби

08:44

3 мин.

08:47

570 км.

15 ч. 7 мин.

Вихоревка

09:15

25 мин.

09:40

589 км.

15 ч. 38 мин.

Чуна

11:33

2 мин.

11:35

684 км.

17 ч. 56 мин.

Тайшет

13:42

35 мин.

14:17

787 км.

20 ч. 5 мин.

Алзамай

15:34

2 мин.

15:36

846 км.

21 ч. 57 мин.

Нижнеудинск

16:58

13 мин.

17:11

922 км.

23 ч. 21 мин.

Тулун

18:47

2 мин.

18:49

1024 км.

1 д. 1 ч. 10 мин.

Куйтун

19:54

1 мин.

19:55

1093 км.

1 д. 2 ч. 17 мин.

Зима

20:48

22 мин.

21:10

1150 км.

1 д. 3 ч. 11 мин.

Залари

22:01

1 мин.

22:02

1200 км.

1 д. 4 ч. 24 мин.

Кутулик

22:30

1 мин.

22:31

1228 км.

1 д. 4 ч. 53 мин.

Черемхово

23:01

2 мин.

23:03

1260 км.

1 д. 5 ч. 24 мин.

Усолье-Сибирское

23:52

2 мин.

23:54

1320 км.

1 д. 6 ч. 15 мин.

Ангарск

00:17

2 мин.

00:19

1346 км.

1 д. 6 ч. 40 мин.

Иркутск
Сортировочный

00:51

2 мин.

00:53

1377 км.

1 д. 7 ч. 14 мин.

Иркутск
Пассажирский

01:07

1383 км.

1 д. 7 ч. 30 мин.

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Погода на станциях Северобайкальск и Иркутск

Информация о поезде 071Ы

Планируете поездку по маршруту Северобайкальск — Иркутск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 071Ы. Этот поезд отправляется со станции Северобайкальск в 17:37 и прибывает на конечную станцию Иркутск в 01:07. Вся дорога занимает 1 д. 7 ч. 30 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 5 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 071Ы

Количество остановок поезда:

35 станций

Самая длинная остановка:

45 мин. – станция Лена

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

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Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Жанна

    Ехать долго, но проводники молодцы. Девочки не в первый год на работе, это сразу видно. Помогли нам найти место, все показали и рассказали. Выдали хорошее белье, мы попросили дополнительный плед и нам через минуту его принесли. Очень довльны сервисом.

    Ответить
  2. Андрей Карпович

    Долгая поездка, поезд изношенный. Пора бы его уже обновить. Что могу сказать по поводу вагона – чистый, но старый. Удачи

    Ответить
  3. Светлана

    Здравствуйте. За неимением альтернатив выбрали поездку поездом. Я думала, что будет намного хуже. Оказалось все еще вполне сносно. Попались очень хорошие проводницы, которые обслуживали нас как нужно. Чай принесли через 5 минут после того как их попросили. Очень все быстро.

    Ответить
  4. Клавдия Шифер

    Ночью было прохладно. Дуло из окна. Туалет не самый приятный, которые я видела. Но терпимо. Проводники знающие люди.

    Ответить
  5. Егор Тимофеев

    Отправили по работе. Что могу сказать про этот поезд: Чистый, приятный и уютный. Ничего общего с поездами в которых я ездил 5-6 лет назад. РЖД улучшается и это видно невооруженным глазом.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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