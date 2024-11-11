Маршрут следования и продажа билетов
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19:50
1 д. 10 ч. 20 мин.
06:10
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Маршрут следования поезда 068С Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
21:17
21:42
86 км.
1 ч. 27 мин.
Владиславовка
22:56
23:00
183 км.
3 ч. 6 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
00:45
00:55
268 км.
4 ч. 55 мин.
Тамань
01:22
01:52
312 км.
5 ч. 32 мин.
Тимашевская
05:28
05:30
468 км.
9 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
08:33
08:52
653 км.
12 ч. 43 мин.
Лихая
11:28
11:45
763 км.
15 ч. 38 мин.
Каменская
12:09
12:11
782 км.
16 ч. 19 мин.
Россошь
16:52
17:04
993 км.
21 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:42
18:47
1081 км.
22 ч. 52 мин.
Придача
Воронеж-Южный
20:16
20:20
1156 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Грязи
Воронежские
22:13
22:17
1261 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Мичуринск
Воронежский
23:01
23:05
1317 км.
1 д. 3 ч. 11 мин.
Рязань 2
02:48
03:16
1515 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
06:10
1696 км.
1 д. 10 ч. 20 мин.
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