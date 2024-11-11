Маршрут следования и продажа билетов
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14:20
1 д. 13 ч. 40 мин.
04:00
15
Маршрут следования поезда 068Х Москва — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
14:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
16:46
17:32
181 км.
2 ч. 26 мин.
Мичуринск
Воронежский
20:26
20:34
379 км.
6 ч. 6 мин.
Грязи
Воронежские
21:25
21:29
435 км.
7 ч. 5 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:20
23:24
540 км.
9 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:34
00:38
615 км.
10 ч. 14 мин.
Россошь
02:31
02:43
703 км.
12 ч. 11 мин.
Каменская
06:35
06:37
914 км.
16 ч. 15 мин.
Ростов
Главный
09:15
09:30
1044 км.
18 ч. 55 мин.
Тимашевская
12:49
12:51
1229 км.
22 ч. 29 мин.
Тамань
17:15
18:00
1385 км.
1 д. 2 ч. 55 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
18:30
19:10
1429 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Владиславовка
22:50
22:57
1514 км.
1 д. 8 ч. 30 мин.
Джанкой
01:30
02:30
1611 км.
1 д. 11 ч. 10 мин.
Симферополь
04:00
1697 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
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