Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 063А Москва — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
00:02
00:28
215 км.
2 ч. 47 мин.
Сычевка
01:44
01:46
286 км.
4 ч. 29 мин.
Ржев-Балтийский
02:35
03:20
330 км.
5 ч. 20 мин.
Оленино
04:05
04:10
381 км.
6 ч. 50 мин.
Мостовая
04:30
04:32
402 км.
7 ч. 15 мин.
Нелидово
04:53
05:03
424 км.
7 ч. 38 мин.
Земцы
05:30
05:32
448 км.
8 ч. 15 мин.
Западная Двина
05:53
05:58
466 км.
8 ч. 38 мин.
Старая Торопа
06:25
06:27
491 км.
9 ч. 10 мин.
Жижица
06:46
06:48
510 км.
9 ч. 31 мин.
Кунья
07:12
07:17
532 км.
9 ч. 57 мин.
Великие Луки
07:47
08:26
558 км.
10 ч. 32 мин.
Новосокольники
09:00
09:05
583 км.
11 ч. 45 мин.
Локня
09:55
10:01
636 км.
12 ч. 40 мин.
Сущево
10:26
10:28
660 км.
13 ч. 11 мин.
Дедовичи
11:25
11:30
720 км.
14 ч. 10 мин.
Порхов
12:24
12:29
754 км.
15 ч. 9 мин.
Псков
Пассажирский
13:52
823 км.
16 ч. 37 мин.
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