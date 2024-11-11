Маршрут следования и продажа билетов
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01:00
10 ч. 20 мин.
11:20
11
Маршрут следования поезда 057М Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
01:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
05:01
05:02
159 км.
4 ч. 1 мин.
Вышний Волочек
06:42
06:43
272 км.
5 ч. 42 мин.
Бологое-Московское
07:39
07:51
315 км.
6 ч. 39 мин.
Чудово-Московское
09:54
09:55
510 км.
8 ч. 54 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
11:20
626 км.
10 ч. 20 мин.
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