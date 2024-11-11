Поезд 041М Воркута — Москва (Скорый)

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 041М Воркута — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:45

Воркута

1 д. 16 ч. 58 мин.

09:43

Москва

33

Купить билеты

Маршрут следования поезда 041М Воркута — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Воркута — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Воркута

16:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Сейда

18:12

1 мин.

18:13

61 км.

1 ч. 27 мин.

Сивая Маска

19:09

2 мин.

19:11

108 км.

2 ч. 24 мин.

Марков

19:53

2 мин.

19:55

141 км.

3 ч. 8 мин.

Ошпер

21:04

1 мин.

21:05

188 км.

4 ч. 19 мин.

Инта 1

21:56

19 мин.

22:15

233 км.

5 ч. 11 мин.

Янью

23:50

2 мин.

23:52

337 км.

7 ч. 5 мин.

Печора

00:52

30 мин.

01:22

401 км.

8 ч. 7 мин.

Кожва 1

01:44

1 мин.

01:45

413 км.

8 ч. 59 мин.

Чикшино

02:18

1 мин.

02:19

448 км.

9 ч. 33 мин.

Каджером

02:54

1 мин.

02:55

483 км.

10 ч. 9 мин.

Ираель

03:41

2 мин.

03:43

527 км.

10 ч. 56 мин.

Малая Пера

04:11

2 мин.

04:13

557 км.

11 ч. 26 мин.

Сосногорск

05:25

23 мин.

05:48

636 км.

12 ч. 40 мин.

Ухта

06:06

10 мин.

06:16

645 км.

13 ч. 21 мин.

Синдор

08:43

1 мин.

08:44

766 км.

15 ч. 58 мин.

Княжпогост

09:43

2 мин.

09:45

824 км.

16 ч. 58 мин.

Микунь

10:31

15 мин.

10:46

873 км.

17 ч. 46 мин.

Урдома

12:21

1 мин.

12:22

977 км.

19 ч. 36 мин.

Низовка

13:38

2 мин.

13:40

1071 км.

20 ч. 53 мин.

Сольвычегодск

14:00

1 мин.

14:01

1083 км.

21 ч. 15 мин.

Котлас Южный

14:25

54 мин.

15:19

1096 км.

21 ч. 40 мин.

Костылево

19:05

2 мин.

19:07

1279 км.

1 д. 2 ч. 20 мин.

Кулой

19:47

2 мин.

19:49

1319 км.

1 д. 3 ч. 2 мин.

Вельск

20:19

3 мин.

20:22

1341 км.

1 д. 3 ч. 34 мин.

Платформа 62км

21:02

1 мин.

21:03

1381 км.

1 д. 4 ч. 17 мин.

Коноша 1

22:06

35 мин.

22:41

1440 км.

1 д. 5 ч. 21 мин.

Вологда 1

01:12

20 мин.

01:32

1637 км.

1 д. 8 ч. 27 мин.

Данилов

03:47

34 мин.

04:21

1751 км.

1 д. 11 ч. 2 мин.

Ярославль
Главный

05:25

10 мин.

05:35

1816 км.

1 д. 12 ч. 40 мин.

Ростов
Ярославский

06:19

2 мин.

06:21

1870 км.

1 д. 13 ч. 34 мин.

Александров 1

07:37

2 мин.

07:39

1968 км.

1 д. 14 ч. 52 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

09:43

2062 км.

1 д. 16 ч. 58 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Воркута → Москва Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Воркута и Москва

Информация о поезде 041М

Планируете поездку по маршруту Воркута — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 041М. Этот поезд отправляется со станции Воркута в 16:45 и прибывает на конечную станцию Москва в 09:43. Вся дорога занимает 1 д. 16 ч. 58 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 44 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 041М Воркута - Москва: перевозка домашних животных, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

33 станции

Самая длинная остановка:

54 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Михаил

    На мой взгляд цена билета завышена. Не все могут себе позволить путешествовать за такие деньги. Нужно думать о пассажирах в первую очередь, пришлось ехать на верхней полке.

    Ответить
  2. Алеся

    Здравствуйте! Если честно – мне ОЧЕНЬ понравилось ехать в этом поезде. Проводница была очень приятной женщиной (в 7 вагоне). На самом деле я впервые вижу настолько увлеченного свой работой человека. Спасибо вам большое!

    Ответить
  3. Федор Николаевич

    Ужасно! Из окна постоянно дуло, что я ни делал. По итогу надуло так, что шею не мог повернуть неделю!!! И ничего с этим не поделаешь, сказала проводница. Не она окна ставила. Ну еб вашу мать!

    Ответить
  4. Анна Вержбицкая

    Добрый день. У меня претензий нет, поездка была чудесной! Поезд приехал вовремя.

    Ответить
  5. ОЛЬГА

    Спасибо большое за хороший сервис и чистоту внутри вагона! Очень приятно и комфортно было ехать.

    Ответить
  6. Виктор Васильев

    Обычный поезд, ничего сверх меры. Ехал на нем уже третий раз и все было хорошо, как в прошлые два раза, так и в этот. На приятность поездки также пассажиры сильно влияют. Один раз была шумная компания и было некомфортно

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 041М:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
билеты онлайн