Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 038А Москва — Выборг на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Выборг с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
23:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
01:10
01:12
160 км.
2 ч. 10 мин.
Вышний Волочек
02:21
02:22
276 км.
3 ч. 21 мин.
Бологое-Московское
03:15
03:27
319 км.
4 ч. 15 мин.
Чудово-Московское
05:21
05:22
514 км.
6 ч. 21 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
07:30
08:49
627 км.
8 ч. 30 мин.
Зеленогорск
09:40
09:41
678 км.
10 ч. 40 мин.
Выборг
10:27
754 км.
11 ч. 27 мин.
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