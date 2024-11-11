Маршрут следования и продажа билетов
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16:07
17 ч. 45 мин.
09:52
13
Маршрут следования поезда 030У Белгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
16:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ржава
17:03
17:05
71 км.
0 ч. 56 мин.
Курск
17:56
18:04
136 км.
1 ч. 49 мин.
Орел
19:34
19:42
272 км.
3 ч. 27 мин.
Тула
Московский Вокзал
21:22
21:29
438 км.
5 ч. 15 мин.
Москва
Восточный Вокзал
23:44
23:59
611 км.
7 ч. 37 мин.
Тверь
02:58
03:00
773 км.
10 ч. 51 мин.
Вышний Волочек
05:10
05:11
889 км.
13 ч. 3 мин.
Бологое-Московское
06:01
06:02
932 км.
13 ч. 54 мин.
Угловка
06:37
06:38
982 км.
14 ч. 30 мин.
Малая Вишера
07:44
07:45
1083 км.
15 ч. 37 мин.
Чудово-Московское
08:10
08:11
1126 км.
16 ч. 3 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:52
1242 км.
17 ч. 45 мин.
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