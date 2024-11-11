Маршрут следования и продажа билетов
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20:15
17 ч. 56 мин.
14:11
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Маршрут следования поезда 029У Санкт-Петербург — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
22:22
22:23
116 км.
2 ч. 7 мин.
Бологое-Московское
00:35
00:36
311 км.
4 ч. 20 мин.
Вышний Волочек
01:16
01:17
354 км.
5 ч. 1 мин.
Тверь
02:59
03:01
470 км.
6 ч. 44 мин.
Москва
Восточный Вокзал
06:08
06:23
632 км.
9 ч. 53 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:47
08:52
805 км.
12 ч. 32 мин.
Орел
10:38
10:46
971 км.
14 ч. 23 мин.
Курск
12:11
12:19
1107 км.
15 ч. 56 мин.
Ржава
13:11
13:13
1172 км.
16 ч. 56 мин.
Белгород
14:11
1243 км.
17 ч. 56 мин.
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