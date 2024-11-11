Маршрут следования и продажа билетов
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18:05
1 д. 5 ч. 45 мин.
23:50
15
Маршрут следования поезда 028С Симферополь — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Симферополь — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Симферополь
18:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Джанкой
19:25
19:50
86 км.
1 ч. 20 мин.
Владиславовка
21:08
21:11
183 км.
3 ч. 3 мин.
Семь Колодезей
21:55
21:58
217 км.
3 ч. 50 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
22:56
22:59
269 км.
4 ч. 51 мин.
Тамань
23:25
23:55
313 км.
5 ч. 20 мин.
Тимашевская
03:31
03:34
469 км.
9 ч. 26 мин.
Ростов
Главный
06:30
07:04
654 км.
12 ч. 25 мин.
Россошь
13:31
13:35
983 км.
19 ч. 26 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:02
15:25
1071 км.
20 ч. 57 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:27
16:31
1146 км.
22 ч. 22 мин.
Грязи
Воронежские
17:54
17:58
1251 км.
23 ч. 49 мин.
Мичуринск
Воронежский
18:36
18:40
1307 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Рязань 2
20:47
20:52
1505 км.
1 д. 2 ч. 42 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
23:50
1686 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
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