Маршрут следования и продажа билетов
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10:10
1 д. 0 ч. 31 мин.
10:41
32
Маршрут следования поезда 011А Мурманск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
10:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
10:25
10:27
9 км.
0 ч. 15 мин.
Оленегорск
12:12
12:17
93 км.
2 ч. 2 мин.
Имандра
12:55
12:56
124 км.
2 ч. 45 мин.
Апатиты 1
13:29
13:39
156 км.
3 ч. 19 мин.
Африканда
14:12
14:13
184 км.
4 ч. 2 мин.
Полярные Зори
14:32
14:33
198 км.
4 ч. 22 мин.
Кандалакша
15:02
15:14
221 км.
4 ч. 52 мин.
Княжая
16:05
16:07
258 км.
5 ч. 55 мин.
Ковда
16:27
16:28
275 км.
6 ч. 17 мин.
Пояконда
16:46
16:47
291 км.
6 ч. 36 мин.
Полярный Круг
17:07
17:08
307 км.
6 ч. 57 мин.
Чупа
17:33
17:35
326 км.
7 ч. 23 мин.
Лоухи
18:02
18:05
347 км.
7 ч. 52 мин.
Амбарный
18:35
18:36
382 км.
8 ч. 25 мин.
Энгозеро
18:51
18:52
398 км.
8 ч. 41 мин.
Кузема
19:38
19:39
448 км.
9 ч. 28 мин.
Кемь
20:27
20:42
494 км.
10 ч. 17 мин.
Беломорск
21:36
21:39
541 км.
11 ч. 26 мин.
Сосновец
21:59
22:00
560 км.
11 ч. 49 мин.
Летний
22:15
22:16
574 км.
12 ч. 5 мин.
Идель
22:36
22:37
594 км.
12 ч. 26 мин.
Надвоицы
23:04
23:06
621 км.
12 ч. 54 мин.
Сегежа
23:26
23:29
637 км.
13 ч. 16 мин.
Медвежья Гора
01:09
01:12
730 км.
14 ч. 59 мин.
Кондопога
03:01
03:02
808 км.
16 ч. 51 мин.
Петрозаводск
04:09
04:14
855 км.
17 ч. 59 мин.
Свирь
05:55
06:29
948 км.
19 ч. 45 мин.
Подпорожье
06:41
06:42
953 км.
20 ч. 31 мин.
Лодейное Поле
07:13
07:15
986 км.
21 ч. 3 мин.
Волховстрой 1
08:49
08:50
1099 км.
22 ч. 39 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
10:41
1202 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Отвратительно. Все скрипит, свистит, трясется, было такое чувство, что я попала в 18 век и ехала в телеге с лошадьми по брусчатке. Ночью дуло и было холодно. ЖИРНЫЙ МИНУС
Обычный поезд, ни дать, ни взять. Езжу периодически по работе, никаких нареканий по нему нет.
Очень сильно трясет во время поездки, ночью так и не удалось выспаться. Иногда было ощущение, что он сейчас с рельс слетит! Не понимаю в чем тут проблема – в поезде или в рельсах, но это факт! Захочешь выспаться – не получится.
Приветливые проводники, аккуратный чистый вагон, поездка очень понравилась))) Спасибо Татьяне Ивановне за помощь)
Не понимаю, чего люди ожидают от поездки в подобных поездах? Обычный поезд, ничего сверхъестественного нет. Да, есть мелкие недочеты там и сям. Но извините! Где их нет-то? Я много езжу по работе на поездах РЖД и могу сказать умеренно только одно – есть поезда ГОРАЗДО ХУЖЕ чем этот!!! Вы не представляете, что ездит в глубинке. По сравнению с ними – это VIP поезд. Если не придираться я бы поставила твердую четверку