Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 008С Севастополь — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:10
1 д. 17 ч. 31 мин.
10:41
22
Маршрут следования поезда 008С Севастополь — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Севастополь — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Севастополь
17:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бахчисарай
18:11
18:13
30 км.
1 ч. 1 мин.
Симферополь
18:50
19:10
59 км.
1 ч. 40 мин.
Джанкой
20:23
20:48
145 км.
3 ч. 13 мин.
Владиславовка
22:03
22:07
242 км.
4 ч. 53 мин.
Семь Колодезей
22:50
22:55
276 км.
5 ч. 40 мин.
Багерово
23:32
23:35
318 км.
6 ч. 22 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
23:52
23:57
328 км.
6 ч. 42 мин.
Тамань
00:24
00:54
372 км.
7 ч. 14 мин.
Тимашевская
04:23
04:57
528 км.
11 ч. 13 мин.
Ростов
Главный
07:56
08:17
713 км.
14 ч. 46 мин.
Россошь
16:04
16:16
1042 км.
22 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:49
17:56
1130 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:01
19:05
1205 км.
1 д. 1 ч. 51 мин.
Грязи
Воронежские
20:42
21:02
1310 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Мичуринск
Воронежский
21:40
21:52
1366 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Рязань 2
00:33
00:45
1564 км.
1 д. 7 ч. 23 мин.
Тверь
05:24
05:25
1906 км.
1 д. 12 ч. 14 мин.
Бологое-Московское
07:19
07:20
2066 км.
1 д. 14 ч. 9 мин.
Угловка
07:51
07:52
2116 км.
1 д. 14 ч. 41 мин.
Чудово-Московское
08:59
09:00
2260 км.
1 д. 15 ч. 49 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
10:41
2376 км.
1 д. 17 ч. 31 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Севастополь → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда