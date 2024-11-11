Маршрут следования и продажа билетов
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17:15
1 д. 14 ч. 10 мин.
07:25
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Маршрут следования поезда 007А Санкт-Петербург — Севастополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Севастополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
18:23
18:24
116 км.
1 ч. 8 мин.
Угловка
19:32
19:33
260 км.
2 ч. 17 мин.
Бологое-Московское
20:01
20:02
310 км.
2 ч. 46 мин.
Тверь
21:28
21:29
470 км.
4 ч. 13 мин.
Рязань 2
01:52
02:04
812 км.
8 ч. 37 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:17
04:29
1010 км.
11 ч. 2 мин.
Грязи
Воронежские
05:10
05:30
1066 км.
11 ч. 55 мин.
Придача
Воронеж-Южный
07:17
07:34
1171 км.
14 ч. 2 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
08:42
08:47
1246 км.
15 ч. 27 мин.
Россошь
10:40
10:56
1334 км.
17 ч. 25 мин.
Ростов
Главный
17:11
17:27
1663 км.
23 ч. 56 мин.
Тимашевская
20:07
20:09
1848 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Тамань
23:44
00:14
2004 км.
1 д. 6 ч. 29 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
00:43
00:48
2048 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Багерово
01:05
01:10
2058 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Семь Колодезей
01:44
01:47
2100 км.
1 д. 8 ч. 29 мин.
Владиславовка
02:32
02:36
2134 км.
1 д. 9 ч. 17 мин.
Джанкой
03:50
04:15
2231 км.
1 д. 10 ч. 35 мин.
Симферополь
05:30
05:50
2317 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Бахчисарай
06:27
06:29
2346 км.
1 д. 13 ч. 12 мин.
Севастополь
07:25
2376 км.
1 д. 14 ч. 10 мин.
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