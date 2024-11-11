Поезд 003С Кисловодск — Москва (Кавказ (Двухэтажный Состав))

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:40

Кисловодск

1 д. 1 ч. 10 мин.

21:50

Москва

16

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Маршрут следования поезда 003С Кисловодск — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Кисловодск — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Кисловодск

20:40

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ессентуки

21:09

7 мин.

21:16

19 км.

0 ч. 29 мин.

Пятигорск

21:34

5 мин.

21:39

35 км.

0 ч. 54 мин.

Минеральные Воды

22:12

7 мин.

22:19

55 км.

1 ч. 32 мин.

Невинномысская

23:33

5 мин.

23:38

159 км.

2 ч. 53 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

00:30

4 мин.

00:34

236 км.

3 ч. 50 мин.

Кавказская

01:30

5 мин.

01:35

301 км.

4 ч. 50 мин.

Тихорецкая

02:30

2 мин.

02:32

359 км.

5 ч. 50 мин.

Ростов
Главный

04:48

26 мин.

05:14

514 км.

8 ч. 8 мин.

Россошь

11:56

4 мин.

12:00

843 км.

15 ч. 16 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

13:27

12 мин.

13:39

931 км.

16 ч. 47 мин.

Придача
Воронеж-Южный

14:52

5 мин.

14:57

1006 км.

18 ч. 12 мин.

Грязи
Воронежские

16:23

5 мин.

16:28

1111 км.

19 ч. 43 мин.

Мичуринск
Воронежский

17:06

4 мин.

17:10

1167 км.

20 ч. 26 мин.

Рязань 2

19:20

5 мин.

19:25

1365 км.

22 ч. 40 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

21:50

1546 км.

1 д. 1 ч. 10 мин.

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Погода на станциях Кисловодск и Москва

Информация о поезде 003С

Планируете поездку по маршруту Кисловодск — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 003С. Этот поезд отправляется со станции Кисловодск в 20:40 и прибывает на конечную станцию Москва в 21:50. Вся дорога занимает 1 д. 1 ч. 10 мин., а суммарное время стоянок составляет - 1 ч. 36 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 003С Кисловодск - Москва: раздельные кабинки для мужчин и женщин, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

16 станций

Самая длинная остановка:

26 мин. – станция Ростов (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Николай

    Еще и приятная поездка после отдыха в Кисловодске. Правильно сделал выбор в пользу этого поезда. Обслужили еще лучше чем в санатории. спасибо проводнице за старания. Отдохнул в поезде перед работой.

    Ответить
  2. Мария

    Фирменный поезд. Ехала в плацкарте. В отсеке было 3 мужчины и 2 мужчины напротив. Проводница несколько раз спрашивала меня, все ли у меня хорошо и не мешают ли мне мужчины. Потом приходил ещё начальник поезда, тоже интересовался моим положением. Понравилась забота сотрудников. Сам вагон был чистый. Поездка прошла очень комфортно.

    Ответить
  3. Таша

    Всем доброго времени суток! Довелось ездить на этом поезде от начальной до конечной точки следования. Вагон показался немного чище, чем на других маршрутах. До Москвы ехать сутки с небольшим.

    Ответить
  4. Ольга

    Поездка прошла хорошо, замечаний и нареканий нет. Стоимость билетов, конечно, не самая дешевая, однако вагоны аккуратные и чистые. Рекомендую.

    Ответить
  5. Андрей

    Ехали в июле 2021, кондиционер не включали. Было душно и некомфортно. Одна из проводниц была злая, вторая добрая. На остановках даже не давала нормально выйти походить на улице, слишком рано загоняла в вагон.

    Ответить
  6. Сергей

    У меня небольшой опыт езды на поездах РЖД, поэтому может быть мой отзыв будет не объективным. Но я хотел бы рассказать о том, как ездил в Рязань на этом поезде. Так как я не частый гость поездов, для меня многое было в новинку. Проводники были вежливыми и приятными женщинами, на все вопросы отвечали охотно и без проблем. В вагоне было чисто. Соседи тоже оказались интеллигентными людьми (боялся больше всего какого-нибудь нехорошего контингента). Поездкой доволен.

    Ответить
  7. Елена

    Ехали после санатория на этом поезде с маленькими детьми 5 и 8 лет. Очень понравился проводник Ирина Владимировна, которая помогала нам оперативно решать многие возникающие в процессе езды вопросы. В купе было чисто, в туалетах тоже. Сервис очень понравился.

    Ответить
  8. Юлия

    Нормальный поезд, получше многих, на которых я ездила! Нареканий и претензий не имею.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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