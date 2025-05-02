Волгоград 1
Ртищево 1
Волгоград 1
Ртищево 1
Волгоград 1
Ртищево 1
Волгоград 1
Ртищево 1
Волгоград 1
Ртищево 1
Волгоград 1
Ртищево 1
Волгоград 1
Ртищево 1
Волгоград 1
Ртищево 1
Волгоград 1
Ртищево 1
Волгоград 1
Ртищево 1
Волгоград 1
Ртищево 1
Маршрут движения поездов Волгоград — Ртищево
Расстояние между станциями составляет 501 км.
Приблизительное время следования составляет: 11 ч. 36 мин.
- 10 ч. 20 мин. – время в пути на поезде 577Ж (самый быстрый поезд);
- 13 ч. 45 мин. – время в пути на поезде 532С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 11 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Волгоград — Ртищево
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
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Карта маршрута Волгоград — Ртищево
Стоимость билетов на поезд Волгоград — Ртищево по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2226 рублей.
- Купе: 3339 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.