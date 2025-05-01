Витебск
Кемь
Витебск
Кемь
Витебск
Кемь
Маршрут движения поездов Витебск — Кемь
Расстояние между станциями составляет 1172 км.
Приблизительное время следования составляет: 1 д. 4 ч. 12 мин.
- 1 д. 4 ч. 5 мин. – время в пути на поезде 621Б (самый быстрый поезд);
- 1 д. 4 ч. 21 мин. – время в пути на поезде 366Б (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Витебск — Кемь
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
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Карта маршрута Витебск — Кемь
Стоимость билетов на поезд Витебск — Кемь по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 3862 рублей.
- Купе: 5793 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.