Купить ЖД билеты на поезд Узловая — Ефремов


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по московскому времени

Ниже представлено расписание поездов Узловая — Ефремов на 2 мая 2025. Время отправления и прибытия на станции назначения указано по московскому времени. Рекомендуем заранее планировать ваши поездки, для большинства направлений движения уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 29 июля 2025 года.

Расписание поездов Узловая — Ефремов

Какие поезда ходят по этому маршруту

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Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
025Я
Воронеж
Москва
Воронеж
01:09
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 1 мин.
03:06
Ефремов
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223М
Москва
Воронеж
01:16
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 56 мин.
03:08
Ефремов
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251М
Москва
Воронеж
01:24
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 2 мин.
03:22
Ефремов
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517М
Москва
Анапа
01:25
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 1 мин.
03:22
Ефремов
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223Ж
Москва
Воронеж
01:25
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 1 мин.
03:22
Ефремов
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061М
Москва
Нальчик
01:26
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 56 мин.
03:18
Ефремов
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033М
Москва
Владикавказ
01:26
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 56 мин.
03:18
Ефремов
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029М
Липецк
Москва
Липецк
01:45
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 54 мин.
03:37
Ефремов
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061Ч
Москва
Нальчик
01:50
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 52 мин.
03:38
Ефремов
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217М
Москва
Анапа
02:06
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 46 мин.
03:48
Ефремов
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057Щ
Москва
Белгород
02:36
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 48 мин.
04:20
Ефремов
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227А
Санкт-Петербург
Новороссийск
02:48
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 45 мин.
04:29
Ефремов
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049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
03:15
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 44 мин.
04:55
Ефремов
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205Х
Москва
Белгород
03:49
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 55 мин.
05:40
Ефремов
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121В
Санкт-Петербург
Новороссийск
04:21
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 46 мин.
06:03
Ефремов
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571Ч
Москва
Воронеж
04:31
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 51 мин.
06:18
Ефремов
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297Х
Москва
Владикавказ
04:53
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 47 мин.
06:36
Ефремов
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231М
Москва
Ейск
04:53
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 47 мин.
06:36
Ефремов
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261М
Москва
Нальчик
04:53
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 47 мин.
06:36
Ефремов
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533М
Москва
Адлер
05:22
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 53 мин.
07:11
Ефремов
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285А
Мурманск
Новороссийск
05:57
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 0 мин.
07:55
Ефремов
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225А
Мурманск
Адлер
05:57
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 0 мин.
07:55
Ефремов
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595М
Москва
Астрахань
06:51
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 45 мин.
08:34
Ефремов
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203В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
07:15
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 51 мин.
09:02
Ефремов
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287Х
Москва
Анапа
07:20
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 46 мин.
09:02
Ефремов
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227Х
Москва
Анапа
07:36
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 46 мин.
09:18
Ефремов
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259А
Санкт-Петербург
Анапа
07:48
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 46 мин.
09:30
Ефремов
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115Ч
Санкт-Петербург
Новороссийск
08:14
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 55 мин.
10:07
Ефремов
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293А
Мурманск
Анапа
08:19
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 43 мин.
09:58
Ефремов
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121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
08:20
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 42 мин.
09:58
Ефремов
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115А
Санкт-Петербург
Адлер
08:28
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 42 мин.
10:08
Ефремов
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237Ч
Москва
Анапа
08:47
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 37 мин.
11:20
Ефремов
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567М
Москва
Анапа
08:48
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 36 мин.
11:20
Ефремов
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569Х
Москва
Новороссийск
08:48
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 36 мин.
11:20
Ефремов
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079А
Санкт-Петербург
Волгоград
09:08
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 27 мин.
11:31
Ефремов
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099А
Санкт-Петербург
Адлер
09:12
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 12 мин.
11:20
Ефремов
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579Х
Москва
Волгоград
09:23
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 19 мин.
11:38
Ефремов
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259Ч
Санкт-Петербург
Липецк
09:58
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 52 мин.
11:48
Ефремов
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089А
Санкт-Петербург
Волгоград
10:00
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 59 мин.
11:53
Ефремов
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135А
Санкт-Петербург
Махачкала
10:24
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 46 мин.
12:08
Ефремов
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251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
10:24
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 46 мин.
12:08
Ефремов
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279А
Санкт-Петербург
Таганрог
10:24
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 46 мин.
12:08
Ефремов
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247А
Санкт-Петербург
Анапа
12:38
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 23 мин.
14:57
Ефремов
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245А
Санкт-Петербург
Ейск
12:38
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 23 мин.
14:57
Ефремов
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491М
Таврия
Москва
Симферополь
14:18
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 30 мин.
16:40
Ефремов
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177Х
Таврия
Москва
Симферополь
14:18
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 30 мин.
16:40
Ефремов
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243В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
15:07
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 45 мин.
16:48
Ефремов
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551М
Москва
Волгоград
15:16
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 48 мин.
17:00
Ефремов
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275М
Москва
Анапа
15:31
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 7 мин.
17:30
Ефремов
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279Х
Москва
Астрахань
15:55
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 54 мин.
17:44
Ефремов
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479А
Санкт-Петербург
Сухум
16:03
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 45 мин.
17:44
Ефремов
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113М
Москва
Краснодар
17:07
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 14 мин.
19:17
Ефремов
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157М
Таврия
Москва
Симферополь
19:52
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 48 мин.
21:36
Ефремов
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579М
Москва
Волгоград
21:38
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 51 мин.
23:25
Ефремов
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249М
Москва
Старый Оскол
22:05
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 4 мин.
00:05
Ефремов
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481Я
Москва
Новороссийск
22:07
Узловая 1 (Московской жд)
2 ч. 2 мин.
00:05
Ефремов
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165М
Таврия
Москва
Симферополь
22:15
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 54 мин.
00:05
Ефремов
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553Щ
Москва
Новороссийск
22:20
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 49 мин.
00:05
Ефремов
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537Щ
Москва
Анапа
22:20
Узловая 1 (Московской жд)
1 ч. 49 мин.
00:05
Ефремов
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Погода на станциях Узловая и Ефремов

Маршрут движения поездов Узловая — Ефремов

Расстояние между станциями составляет 93 км.

Приблизительное время следования составляет: 1 ч. 58 мин.

  • 1 ч. 42 мин. – время в пути на поезде 121А (самый быстрый поезд);
  • 2 ч. 37 мин. – время в пути на поезде 237Ч (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 60 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Узловая — Ефремов

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.

Обратное направление:
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Карта маршрута Узловая — Ефремов


Стоимость билетов на поезд Узловая — Ефремов по месяцам

На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.

Минимальная цена билета составляет:
  • Плацкарт: 1090 рублей.
  • Купе: 1635 рублей.
Проверить наличие билетов

Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.

50% —
Янв
1
Фев
2
Мар
3
Апр
4
Май
5
Июн
6
Июл
7
Авг
8
Сен
9
Окт
10
Ноя
11
Дек
12

Отзывы пассажиров о поездах по этому направлению

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Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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