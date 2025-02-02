Екатерина Коваль – отзыв о поезде №310С Чтоб вас всех. В одном туалете не смывает, второй вообще НЕ ЗАКРЫАЕТСЯ! Шторки на окнах очень грязные. Ощущение что не мылись с того времени как этот вагон был сделан. Хотя в самом вагоне было очень чисто. Это безусловно плюс. НО ТУАЛЕТЫ!!!

Валерий Дмитриевич – отзыв о поезде №310С Проводницы замечательные! Делали свою работу на всех 100% и даже больше. Но техническое состояние туалетов и вообще всего вагона было плачевным. Один из туалетов по дороге вообще закрыли, вонь из него была адская. И разлеталась по всему вагону.

Екатерина Романченко – отзыв о поезде №310С Две ночи не могла спать. Могла подремать только днем. Ночью раздавался такой храп, что я не знаю как в нем можно заснуть. Я очень чутко сплю. В следующий раз обязательно возьму с собой таблеток на сон.

Ольга – отзыв о поезде №312С Поезд понравился, внутри чистота и порядок. Приятные проводницы. Я ехала в 14 вагоне. Большое спасибо за заботу и комфорт.

Станислав Сергеевич – отзыв о поезде №312С Как вообще можно так с людьми обращаться?? Выдали сырое белье. Я говорю – сырое, поменяйте. Она мне в ответ – нет другого, какое попалось, на таком и спите. Уровень сервиса – как в колхозе при советах.

Евгения Захарчук – отзыв о поезде №312С Почему в поезде до сих пор нет биотуалета? Сколько можно ходить в эти задрипанные туалеты, где смываешь все прямо на дорогу!? Почему никак до руководства не дойдет что нужно обеспечивать комфорт пассажирам, тогда и билеты будут охотнее покупаться!

Алекс – отзыв о поезде №310Э Я не смирюсь с тем, что опять нет нормального вагона для курящих. Чтобы можно было ехать и не задумываться над этим. И буду писать подобные отзывы на всех сайтах, пока до кого-нибудь не дойдет, что это очень нужное нововведение.

Вера Д. – отзыв о поезде №310Э Хотелось бы конечно лучше, но уже что есть то его. Персонал отзывчивый и более менее адекватный. Но вот матрас у меня был очень старый. Я впервые с таким столкнулась. До этого ездила всегда нормальный попадался. Попросила заменить – сказали что нет дополнительных…

Сколько можно – отзыв о поезде №310Э В нашем вагоне ехала пьяная компания, которая по дороге еще распевала спиртное. Хорошо что ехали они недолго, невыносимо было находиться в одной компании с ними. Проводница делала замечание хотя им было без разницы.

Сергей – отзыв о поезде №512С Окна не открываются, кондиционера нет, хотя в билетах он указан. Поезд с отправлением 27.08.2019, вагон 2

Елена Михайловна – отзыв о поезде №512С Поезд понравился. Проводница молодец. Я ехала во 2 вагоне, проводницу звали Анна. Недостаток поезда только в том, что в вагонах не было вообще кондиционеров и поэтому было жарковато.