Расписание поездов Ужовка - Нерехта
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Ужовка и Нерехта
Маршрут движения поездов Ужовка - Нерехта
Расстояние между станциями составляет
528
км.
Приблизительное время следования составляет:
13 ч. 56 мин.
-
13 ч. 39 мин. –
время в пути на поезде 337Й (самый быстрый поезд);
-
14 ч. 12 мин. –
время в пути на поезде 347Й (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 3
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Ужовка - Нерехта
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Популярные направления в Нерехта:
Карта маршрута Ужовка
- Нерехта
Стоимость билетов на поезд Ужовка - Нерехта по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 3454 рублей.
-
Купе: 5181 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Всю дорогу шмонило на весь вагон туалетом. Вообще не понимаю за что я заплатила такие деньги!? Это мне еще должны были доплатить за то, что я в этом Г ехала.
Ехал 20 ноября 2021 года. В вагоне было холодно и очень грязно. Не знаю куда смотрит руководство но проводница тоже была сама себе на уме. Отвратительный сервис.
Вагоны очень старые. Это портит все впечатление от поездки. Когда ехали в стене что-то постоянно постукивало металлическим звоном и это очень сильно действовало на нервы. Также было душновато. Подозреваю что вентиляция слабая
Этим поездом ехала уже в третий раз и происшествий за время следования ни разу не было. Есть конечно небольшие недостатки, но они решаются вовремя и особых хлопот не доставляют. Обслуживание хорошее.
Хотелось бы выразить благодарность за чистоту и комфорт в поезде. Всё очень чисто. Полы моют тщательно. В туалетах порядок. Есть жидкое мыло и освежитель. Плохо только то, что работает в купе всего 1 розетка.
Брала купе в надежде что все будет хорошо на этот раз. Нет. Все как всегда. Старые грязные купе, вонь какая-то стоит. Когда уже российские железные дороги наконец в порядок приведут и обновят составы которые там передвигабтся!?
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