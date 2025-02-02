Расписание поездов Ужовка - Мураши
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Ужовка и Мураши
Маршрут движения поездов Ужовка - Мураши
Расстояние между станциями составляет
725
км.
Приблизительное время следования составляет:
14 ч. 38 мин.
-
14 ч. 27 мин. –
время в пути на поезде 310Э (самый быстрый поезд);
-
14 ч. 44 мин. –
время в пути на поезде 259Ж (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 5
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Ужовка - Мураши
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Популярные направления из Ужовка:
Карта маршрута Ужовка
- Мураши
Стоимость билетов на поезд Ужовка - Мураши по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 7546 рублей.
-
Купе: 11319 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Чтоб вас всех. В одном туалете не смывает, второй вообще НЕ ЗАКРЫАЕТСЯ! Шторки на окнах очень грязные. Ощущение что не мылись с того времени как этот вагон был сделан. Хотя в самом вагоне было очень чисто. Это безусловно плюс. НО ТУАЛЕТЫ!!!
Проводницы замечательные! Делали свою работу на всех 100% и даже больше. Но техническое состояние туалетов и вообще всего вагона было плачевным. Один из туалетов по дороге вообще закрыли, вонь из него была адская. И разлеталась по всему вагону.
Две ночи не могла спать. Могла подремать только днем. Ночью раздавался такой храп, что я не знаю как в нем можно заснуть. Я очень чутко сплю. В следующий раз обязательно возьму с собой таблеток на сон.
Поезд понравился, внутри чистота и порядок. Приятные проводницы. Я ехала в 14 вагоне. Большое спасибо за заботу и комфорт.
Как вообще можно так с людьми обращаться?? Выдали сырое белье. Я говорю – сырое, поменяйте. Она мне в ответ – нет другого, какое попалось, на таком и спите. Уровень сервиса – как в колхозе при советах.
Почему в поезде до сих пор нет биотуалета? Сколько можно ходить в эти задрипанные туалеты, где смываешь все прямо на дорогу!? Почему никак до руководства не дойдет что нужно обеспечивать комфорт пассажирам, тогда и билеты будут охотнее покупаться!
Я не смирюсь с тем, что опять нет нормального вагона для курящих. Чтобы можно было ехать и не задумываться над этим. И буду писать подобные отзывы на всех сайтах, пока до кого-нибудь не дойдет, что это очень нужное нововведение.
Хотелось бы конечно лучше, но уже что есть то его. Персонал отзывчивый и более менее адекватный. Но вот матрас у меня был очень старый. Я впервые с таким столкнулась. До этого ездила всегда нормальный попадался. Попросила заменить – сказали что нет дополнительных…
В нашем вагоне ехала пьяная компания, которая по дороге еще распевала спиртное. Хорошо что ехали они недолго, невыносимо было находиться в одной компании с ними. Проводница делала замечание хотя им было без разницы.
Окна не открываются, кондиционера нет, хотя в билетах он указан. Поезд с отправлением 27.08.2019, вагон 2
Поезд понравился. Проводница молодец. Я ехала во 2 вагоне, проводницу звали Анна. Недостаток поезда только в том, что в вагонах не было вообще кондиционеров и поэтому было жарковато.
Всем привет. Ехал на этом поезде на отдых. Скажу так – более менее бюджетно ну и нужно понимать что кондиционеров в поезде нет. Поэтому частично приходится где-то жертвовать своим комфортом.
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