Расписание поездов Ужовка - Ильская
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Ужовка и Ильская
Маршрут движения поездов Ужовка - Ильская
Расстояние между станциями составляет
1408
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 д. 16 ч. 34 мин.
-
1 д. 10 ч. 47 мин. –
время в пути на поезде 241Г (самый быстрый поезд);
-
1 д. 19 ч. 7 мин. –
время в пути на поезде 339Ж (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Ужовка - Ильская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Ужовка:
Карта маршрута Ужовка
- Ильская
Стоимость билетов на поезд Ужовка - Ильская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 4258 рублей.
-
Купе: 6387 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Мы ехали с супругом в 16 вагоне. Просто супер! Вагон светлый, чистый, достаточно просторный. В купе всё хорошо. Ни пыли, ни грязи. Проводница – умница. Несколько раз просили разогреть еду, не отказала.
Мне все понравилось! Обслуживание отличное. Персонал улыбчивый и добрый. Всегда поможет, если что-то нужно. Вот только ехать очень долго, и на некоторых станциях стояли по полчаса, а в Пензе почти 1,5 часа!
Проводница была очень хорошая женщина. Спасибо ей за работу. Очень старалась. Мы ехалии отдыхали. Побольше бы таких работников.
Спасибо большое сотрудникам поездка! Мы забыли фотоаппарат в купе и думали уже, что он канул в лету. Связались с администрацией, те с проводницами, и о чудо!!! Нам вернули наш фотоаппарат!!!!!!!!!! Это было просто замечательно!!!!!
Вагон без воды, только представьте себе!!! Чтобы попить чай, воду носили из соседнего вагона в чайнике. Постоянно забивались раковины, туалет вообще отвратительный. Рашка одним словом.
Спасибо за хороший сервис! Ехали в сентябре 2020 в купе, у нас была проводница Оксана! Большое ей спасибо за оказанные услуги!!!
Ехала с детьми из Нижнего в Новороссийск. Билет взяли в 9й выгон. Всё очень понравилось. Во время поездки несколько раз в вагоне делалась уборка. Проводники со своей работой справляются хорошо. Биотуалеты чистые, приятно зайти.
Вагон не плохой. Все нужное для комфортного пути есть: биотуалет, горячая вода, кондиционер. Уборка проводилась регулярно. Горячий чай можно было попросить у проводницы, правда, приходилось ждать.
Добрый день. Поезд попался очень скрипучий и старый. Не ожидал что будут такие убитые напрочь матрасы. С желтыми разводами и черт знает чем еще. В руки противно было брать! Даже наволочка была с дыркой. И это за 5000 рублей!!!!!!!!!! Вашу мать
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