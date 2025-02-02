Ольга Витальевна – отзыв о поезде №124У Всем привет! Я очень довольна, что решила поехать на поезде. До этого времени я на поезде ездила в последний раз, когда еще была ребенком. Нужно сказать, что железные дороги сильно изменились с того времени. Много чего нового внесено, в том числе и проводницы совсем на другом уровне общаются с пассажирами.

Алина – отзыв о поезде №124У Хороший поезд и приветливые проводницы. Единственным недостатком всего путешествия было то, что из окна сильно дуло ветром и приходилось максимально закрываться, чтобы не продуло.

Валик – отзыв о поезде №124У На полках мало места, а в соседнем купе орал всю ночь маленький ребенок, поэтому нормально поспать так и не удалось!!!! Приехал жутко разбитым и уставшим.

Павел Ж. – отзыв о поезде №347Ы Как можно с такими долгими стоянками поезда не установить в него БИОТУАЛЕТ!?!?!?!? Есть остановки на которых поезд стоит 2 часа (!!!!) Вы когда-нибудь ездили с маленькими детьми? И объясняли им, что они не смогут сходить в туалет еще час!?!?!?!?!!?

Оксана – отзыв о поезде №347Ы Очень не нравится, что до сих пор не установили на боковых местах розеток для пассажиров. Берут денег как с любого другого места, а комфорта при этом нет вообще.

Андрей Вакульчик – отзыв о поезде №347Ы Понравилась проводница. Старалась, очень вежливая и аккуратная. В вагоне кристальная чистота не смотря на то что старый.

Диана Вакульчик – отзыв о поезде №605Ы РЖД-Российские Железные дороги без их совершенствований, и модернизации таких чудо поездах, пассажиры не испытали бы такого удовольствия, такого комфорта. СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!! Удачи всем, и здоровья!!! С уважением Екатерина Сергеевна. ;-)

Алеся – отзыв о поезде №605Ы Дело в том, что я ехала первый раз в жизни, да ещё и к тому с детьми одному из которых 5 лет, а второму 11 лет. Ехала я первый раз, очень боялась, переживала, что сяду, не там выйду, не там и так далее. Были некоторые ситуации в поезде, где люди выпивали, мешали. Ольга помогала, выводила людей также Юлия подключалась девочки молодцы они улаживал конфликт где в принципе его уладить нельзя было так же они мне всю дорогу все 4 дня помогали подсказывали как где зачем и почему мне было очень тяжело но благодаря девочкам поездка прошла на ура также меня девочки проводили до стоянки чтобы посадить в такси также помогли с чемоданами я очень благодарна этим девочкам спасибо им огромное, побольше бы таких людей.