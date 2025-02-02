Расписание поездов Уяр - Злобино
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Уяр и Злобино
Маршрут движения поездов Уяр - Злобино
Расстояние между станциями составляет
88
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 ч. 3 мин.
-
1 ч. 51 мин. –
время в пути на поезде 069Ь (самый быстрый поезд);
-
2 ч. 12 мин. –
время в пути на поезде 605Ы (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 7
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Уяр - Злобино
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Уяр
- Злобино
Стоимость билетов на поезд Уяр - Злобино по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 930 рублей.
-
Купе: 1395 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Всем привет! Я очень довольна, что решила поехать на поезде. До этого времени я на поезде ездила в последний раз, когда еще была ребенком. Нужно сказать, что железные дороги сильно изменились с того времени. Много чего нового внесено, в том числе и проводницы совсем на другом уровне общаются с пассажирами.
Хороший поезд и приветливые проводницы. Единственным недостатком всего путешествия было то, что из окна сильно дуло ветром и приходилось максимально закрываться, чтобы не продуло.
На полках мало места, а в соседнем купе орал всю ночь маленький ребенок, поэтому нормально поспать так и не удалось!!!! Приехал жутко разбитым и уставшим.
Как можно с такими долгими стоянками поезда не установить в него БИОТУАЛЕТ!?!?!?!? Есть остановки на которых поезд стоит 2 часа (!!!!) Вы когда-нибудь ездили с маленькими детьми? И объясняли им, что они не смогут сходить в туалет еще час!?!?!?!?!!?
Очень не нравится, что до сих пор не установили на боковых местах розеток для пассажиров. Берут денег как с любого другого места, а комфорта при этом нет вообще.
Понравилась проводница. Старалась, очень вежливая и аккуратная. В вагоне кристальная чистота не смотря на то что старый.
РЖД-Российские Железные дороги без их совершенствований, и модернизации таких чудо поездах, пассажиры не испытали бы такого удовольствия, такого комфорта. СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!! Удачи всем, и здоровья!!! С уважением Екатерина Сергеевна. ;-)
Дело в том, что я ехала первый раз в жизни, да ещё и к тому с детьми одному из которых 5 лет, а второму 11 лет. Ехала я первый раз, очень боялась, переживала, что сяду, не там выйду, не там и так далее. Были некоторые ситуации в поезде, где люди выпивали, мешали. Ольга помогала, выводила людей также Юлия подключалась девочки молодцы они улаживал конфликт где в принципе его уладить нельзя было так же они мне всю дорогу все 4 дня помогали подсказывали как где зачем и почему мне было очень тяжело но благодаря девочкам поездка прошла на ура также меня девочки проводили до стоянки чтобы посадить в такси также помогли с чемоданами я очень благодарна этим девочкам спасибо им огромное, побольше бы таких людей.
Приятно неоднократное внимание начальника поезда к пассажирам. Спасибо большое персоналу, за помощь в разъяснении возникших вопросов, доброжелательность и терпение. Успехов и удачи в вашей сложной работе! Просто десять из десяти.
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