Расписание поездов Уяр - Жайма
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Уяр и Жайма
Маршрут движения поездов Уяр - Жайма
Расстояние между станциями составляет
147
км.
Приблизительное время следования составляет:
4 ч. 3 мин.
-
3 ч. 32 мин. –
время в пути на поезде 124Ы (самый быстрый поезд);
-
4 ч. 33 мин. –
время в пути на поезде 658Ы (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Уяр - Жайма
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Уяр
- Жайма
Стоимость билетов на поезд Уяр - Жайма по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 930 рублей.
-
Купе: 1395 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Есть у меня только одно пожелание к руководству – это снизит стоимость билетов! Или хотя бы сделать боковые места дешевле! Потому что они менее комфортные!
Было все хорошо, поездка понравилась. Цена и качество соответствуют полностью. Мы ехали с ребенком, мужем и моей мамой. Вчетвером. Проводница была очень приветливой девушкой, которая быстро решала любые возникшие пожелания и вопросы.
Отличный поезд, поездка как и всегда прошла отлично. Рекомендую.
Добрый день, ехал из Красноярска в Абакан в вагоне плацкартного типа. Вагон быль хоть и не самый новый, но самое главное, что в нем было довольно комфортно провести свою поездку. Было чисто, розетки в каждом купе, кондиционер и биотуалет.
Хотела бы высказать отдельное спасибо проводницам этого прекрасного поезда Ирине и Светлане. Девушки прекрасно справлялись со своими должностными обязанностями. В самом вагоне было чисто и уютно. В туалете присутствовали мыло и туалетная бумага.
Ехали отдыхать с мужем, в вагоне ехали дети, вели себя крайне отвратительно, ругались матом, смотрели видео на телефоне не пристойного характера, на замечания других пассажиров не реагировали, и только Андрей их усмирял. Ну невозможно было просто ехать и слушать хамство этих детей. Отличный проводник и отличный вагон, в котором мы ехали.
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