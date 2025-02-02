Расписание поездов Уяр - Выдрино
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Уяр и Выдрино
Маршрут движения поездов Уяр - Выдрино
Расстояние между станциями составляет
983
км.
Приблизительное время следования составляет:
22 ч. 24 мин.
-
20 ч. 59 мин. –
время в пути на поезде 070Я (самый быстрый поезд);
-
1 д. 0 ч. 24 мин. –
время в пути на поезде 082И (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 3
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Уяр - Выдрино
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Уяр
- Выдрино
Стоимость билетов на поезд Уяр - Выдрино по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 9744 рублей.
-
Купе: 14616 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Здравствуйте! Ехали 14.07.2019 14 вагон поезд 082И Москва - Иркутск , нареканий нет, проводницы включали порой кондиционер, туалет мылся, уборка была во время, минус в том, что вагон старый и нет розеток в купе и все стояли в удлинителями, что трудно давалось зарядить телефон. Итог, к концу поездки телефон украли, будьте внимательны к проводницам!
Отличное доехала этим поездом с прекрасным настроением! Поражена профессиональной работой проводников. Регулярно делают уборку, на все просьбы откликаются быстро. Туалеты в вагоне работают как надо, на станциях не закрываются. Почти 4 суток прошли незаметно! Благодарю!
Неплохой сервис. Отношение к пассажирам уважительное. Бельё выдали почти новое и свежее. Подушка удобная, одеяло в идеальном состоянии. Минус – рабочие розетки только в проходе. Приходится в очередь к ним стоять.
Вагон произвел отличное впечатление. Свежо, чисто, аккуратно. Технически всем необходимым для поездки обеспечен. Биотуалеты прибраны и всю дорогу в них на высоком уровне поддерживался порядок. Единственное, чего не хватает, - это душевной кабинки.
Я доволен! Выдали хорошие подушки и одеяла. Постельное бельё чистое, аж хрустит! Кондиционер работает отлично. Биотуалеты чистые, никакого неприятного запаха или мусора. Работали на протяжении всего пути следования. Но, конечно, за 4 суток дороги я всё равно вымотался.
Удобный и комфортный вагон. Ехала в 14 вагоне, кондиционера не было. Но нисколько об этом не жалею. Отлично проветривали купе через форточки. Постельные места на высоте. Все новое и чистое. Раздражали только курильщики в тамбуре, которых проводники не успевали ловить.
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