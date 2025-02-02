Виктория – отзыв о поезде №273И Ехала 10.09.2021 в 4 вагоне! Поездка очень понравилась! Жаль не могу приложить фото вагона. Очень чисто и ухоженно. Проводницы знают свое дело. В вагоне были рабочие розетки. Работал кондизионер. В вагоне было +23 градуса. Я тащилась))))))

Доцент – отзыв о поезде №273И Очень достойный поезд. Ехали в середине лета когда за окном было +30. В вагоне же было не выше +25. Очень мощный кондер работал. Я даже с верхней полки периодически слезал чтобы не надуло на меня.

Михайлова Светлана Валерьевна – отзыв о поезде №273И Вялая и не довольная жизнью проводница испортила все впечатление о поездке. В техническом оснащении поезд прекрасен! Есть даже ЮСБ розетки для телефонов. Но недовольная рожа проводницы перекрывала эти удобства.

Оксана Игоревна – отзыв о поезде №205И Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.

Катя – отзыв о поезде №205И Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.

Сергей В. – отзыв о поезде №205И Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.

Оксана – отзыв о поезде №235Э Поездка прошла приятно и замечательно! Меня всё устраивало! Поезд комфортный и приличный. Без каких-то происшествий, ехала примерно 2 суток.

Николай Алексеевич – отзыв о поезде №235Э Некоторые наши поезда дальнего следования очень хороши. Это как раз касается этого поезда. Проводницы очень приветливые и приятные женщины. Хорошо знают свое дело и выполняют свои обязанности. Постельное белье как будто новое выдали. Очень приятное на ощуп. Я доволен.

Рита Машерова – отзыв о поезде №235Э Поездка выдалась долгой, но к счастью не мучительной. Справедливо хочется отметить стремление персонала угодить всем пассажирам и сделать их поездку максимально комфортной. Мне делали несколько раз кофе и он был очень хороший, не растворимый, как в некоторых поездах.

Вика – отзыв о поезде №229И С одной стороны посмотришь – поезд дальнего следования. С другой посмотришь – вагоны вообще не оборудованы для КОМФОРТНЫХ длительных поездок. Есть поезда, которые ездят куда меньшие расстояния и они в раза 2 комфортнее. Понятное дело что тут не вина студентов на контракте, которые ждут пока он закончится. Тут дело в руководстве железной дорогой. Но все же….

Петр В. – отзыв о поезде №229И Идеально кроме одного – не было кондиционера. И поэтому временами было даже очень жарко. Ну и староват поезд. А вот проводница очень опытная и хорошая женщина.

Вероника Андреевна Вереск – отзыв о поезде №229И Поездка прошла лучше чем я ожидала что она пройдет. Выдали очень чистое белье, полки были не пыльные, вполне опрятные. Матрасы тоже не самые старые, спать было комфортно. Душновато было временами, но на общем фоне это мелочи.

Аля – отзыв о поезде №097Э Это не поезд, а ФУУУУУ. Грязный, старый, в туалете шмонит так, что весь вагон нюхает. Антисанитария полная. Чтоб я еще хоть раз на нем… :x

Саня – отзыв о поезде №097Э Хочу выразить благодарность нашим проводницам, которые были очень приветливыми девушками. Мне поездка очень понравилась.