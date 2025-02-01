Расписание поездов Уяр - Убинская
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Уяр и Убинская
Маршрут движения поездов Уяр - Убинская
Расстояние между станциями составляет
966
км.
Приблизительное время следования составляет:
21 ч. 10 мин.
-
18 ч. 19 мин. –
время в пути на поезде 091И (самый быстрый поезд);
-
1 д. 4 ч. 14 мин. –
время в пути на поезде 973Э (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 5
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Уяр - Убинская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Популярные направления из Уяр:
Карта маршрута Уяр
- Убинская
Стоимость билетов на поезд Уяр - Убинская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 14262 рублей.
-
Купе: 21393 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.
Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!
В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!
Езжу этим поездом уже не первый раз и все нравится. Плацкарт в отличном состоянии. Очень чистенько и уютно. Биотуалеты комфортные. В наличие есть все, начиная от туалетной бумаги и жидкого мыла и заканчивая накладками на сиденье унитаза.
Брала билет в купе. Никаких серьезных замечаний нет. Проводники работают на совесть, слаженно и профессионально. Очень приветливые и дружелюбные. На замечания реагируют без хамства.
Я осталась недовольна поездкой и сейчас расскажу в чем была проблема. Дело в том, что у нас был только один проводник на 2 вагона. Как вы понимаете, он то тут, то там. Двери между вагонами постоянно были открыты и задувало ветром. Не самое приятное ощущение во время поездки.
Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.
Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.
У проводника есть микроволновка так что можно попросить сего чтобы разогрел еду. Мне нужно было для маленького ребенка разогреть пюре – проводник сделала это очень быстро и профессионально.
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