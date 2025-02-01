Сергей – отзыв о поезде №002Э Узкоколейка, впервые ехал по такой. Нужно сказать, что особо разницы я не заметил. Поезд едет в среднем со скоростью около 60-70 км/ч. По моей субьективной оценке я бы поставил поезду 8 из 10. Потому что всегда есть куда расти.

Светлана Зубова – отзыв о поезде №002Э Аккуратный поезд, ничего сверхъестественного нет. Отмечу для себя аккуратность и чистоту. Приветливые проводники, передаю им привет!

Анна – отзыв о поезде №002Э С виду поезд немного «потрёпанный», но вот внутри вполне себе аккуратный и чистый. Ехали в Поронайск, поездка прошла быстро и незаметно. Впечатления остались приятные.

Ирина – отзыв о поезде №082И Здравствуйте! Ехали 14.07.2019 14 вагон поезд 082И Москва - Иркутск , нареканий нет, проводницы включали порой кондиционер, туалет мылся, уборка была во время, минус в том, что вагон старый и нет розеток в купе и все стояли в удлинителями, что трудно давалось зарядить телефон. Итог, к концу поездки телефон украли, будьте внимательны к проводницам!

Таня Рудакова – отзыв о поезде №082И Отличное доехала этим поездом с прекрасным настроением! Поражена профессиональной работой проводников. Регулярно делают уборку, на все просьбы откликаются быстро. Туалеты в вагоне работают как надо, на станциях не закрываются. Почти 4 суток прошли незаметно! Благодарю!

Марго – отзыв о поезде №082И Неплохой сервис. Отношение к пассажирам уважительное. Бельё выдали почти новое и свежее. Подушка удобная, одеяло в идеальном состоянии. Минус – рабочие розетки только в проходе. Приходится в очередь к ним стоять.

Аглая – отзыв о поезде №070Ч Вагон произвел отличное впечатление. Свежо, чисто, аккуратно. Технически всем необходимым для поездки обеспечен. Биотуалеты прибраны и всю дорогу в них на высоком уровне поддерживался порядок. Единственное, чего не хватает, - это душевной кабинки.

Костя – отзыв о поезде №070Ч Я доволен! Выдали хорошие подушки и одеяла. Постельное бельё чистое, аж хрустит! Кондиционер работает отлично. Биотуалеты чистые, никакого неприятного запаха или мусора. Работали на протяжении всего пути следования. Но, конечно, за 4 суток дороги я всё равно вымотался.

Рита Лисова – отзыв о поезде №070Ч Удобный и комфортный вагон. Ехала в 14 вагоне, кондиционера не было. Но нисколько об этом не жалею. Отлично проветривали купе через форточки. Постельные места на высоте. Все новое и чистое. Раздражали только курильщики в тамбуре, которых проводники не успевали ловить.

Светлана – отзыв о поезде №207Н Как можно вообще не сделать в поезде, который едет несколько суток ВАГОНА РЕСТОРАНА!?? Ну вы там все с ума спятили, где людям нормально поесть, если они хотят НОРМАЛЬНО поесть, а не сухие пайки жевать???

Круг Виктория – отзыв о поезде №207Н Туалеты старые и перед каждой остановкой закрываются. Как скажите мне объяснить маленькому ребенку, что ему нельзя сходить пописять, а когда можно будет неизвестно? Мы так терпели 40 минут!! Вообще идиотизм, во многих поездах давно стоят биотуалеты.

Виктория Алексеевна – отзыв о поезде №242С Куда делись все СВ вагоны? И когда уже эти древние вагоны будут списаны в утиль и заменены на новые? Цены на РЖД поднялись в несколько раз выше, чем несколько лет назад, а по факту комфорт остался на том же уровне.

Катя В. – отзыв о поезде №242С Плацкарт просто ужас! Грязные все, пыльные. Вообще не понимаю, за что заплатила. Всю дорогу в коридоре был песок, кондиционер не работал, возмутительно.

Оленька – отзыв о поезде №205С Приятные приветливые проводницы. В вагоне не жарко и не холодно, хорошо работает вентиляция. Постельное белье как новое (или даже новое), было приятно на нем спать. Не очень удобные полки, но терпимо.

Лариса Дмитрук – отзыв о поезде №205С Порадовала чистота и порядок. За несколько дней нашей поездки в вагоне убирались раз 5. Ни пыли нигде нет, ни грязи. Очень хорошо. По любому вопросу можно было обратиться, проводницы были всегда на месте и всегда охотно отвечали на все вопросы.

Егор – отзыв о поезде №205С В купе было откровенно холодно. Жена замерзла, а отопление никак нельзя было включить. Обслуживание в поезде было хорошее, ничего не могу сказать по этому поводу.

Валерия Евгеньевна – отзыв о поезде №270С Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.

Карпович Егор – отзыв о поезде №270С Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.

Валентина Леонидовна – отзыв о поезде №270С В вагоне была всегда очень комфортная температура. Ни холодно, ни жарко. 3 дня езды и все в кайфе. Я когда садилась уже педставляла самое худшее что может быть – вонь жара и пьяные пассажиры. Оказалось все очень культурно и приятно.

Катя – отзыв о поезде №100Щ Отличный поезд. В вагоне присутствует все для комфортной длительной поездки пассажиров. Проводники очень приятные женщины, которые знают свое дело. В первые же минуты нам все быстро рассказали и показали. Еда тоже была вкусная. Благодарю за работу!!!

Юрий Михалыч – отзыв о поезде №100Щ Один из самых нормальных поездов в этом направлении если сравнивать цену и конечное качество. Я был приятно удивлен тем как улучшается сервис поездов России :idea:

Оксана – отзыв о поезде №100Щ Поезд нормальный но не повезло с попутчиками. Почти 2 суток пришлось терпеть шумную компанию из молодых людей, которые громко разговаривали и смеялись. Проводница несколько раз делала им замечания но это было бесполезно. Когда они вышли на своей станции мы всем вагоном вздохнули свободно.

Юлиана – отзыв о поезде №100Э Всё хорошо в вагоне. Убираются несколько раз за день, в том числе в туалете. Поэтому грязно и сыро там не бывает. Титан работал исправно. В любой момент можно набрать кипятка и попить кофе или чай.

Оксана – отзыв о поезде №100Э Конечно, такое дальнее расстояние сильно вымотало. Но в целом поездка оказалась неплохой. Постельные принадлежности в порядке. Белье чистое и хорошо просушенное. Правда, уборка проводилась почти всегда по требованию.