Расписание поездов Уяр - Тинская
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Уяр и Тинская
Маршрут движения поездов Уяр - Тинская
Расстояние между станциями составляет
171
км.
Приблизительное время следования составляет:
4 ч. 29 мин.
-
3 ч. 33 мин. –
время в пути на поезде 070Ч (самый быстрый поезд);
-
5 ч. 11 мин. –
время в пути на поезде 606Ы (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 6
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Уяр - Тинская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Уяр
- Тинская
Стоимость билетов на поезд Уяр - Тинская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 10982 рублей.
-
Купе: 16473 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Вагон произвел отличное впечатление. Свежо, чисто, аккуратно. Технически всем необходимым для поездки обеспечен. Биотуалеты прибраны и всю дорогу в них на высоком уровне поддерживался порядок. Единственное, чего не хватает, - это душевной кабинки.
Я доволен! Выдали хорошие подушки и одеяла. Постельное бельё чистое, аж хрустит! Кондиционер работает отлично. Биотуалеты чистые, никакого неприятного запаха или мусора. Работали на протяжении всего пути следования. Но, конечно, за 4 суток дороги я всё равно вымотался.
Удобный и комфортный вагон. Ехала в 14 вагоне, кондиционера не было. Но нисколько об этом не жалею. Отлично проветривали купе через форточки. Постельные места на высоте. Все новое и чистое. Раздражали только курильщики в тамбуре, которых проводники не успевали ловить.
Поездкой осталась довольна. Не могу сказать, что супер сервис. Но всё на достойном уровне. В купе было комфортно. Выдали не новое, но хорошее постельное бельё. Проводники старались, чтобы всем пассажирам было комфортно.
По этому маршруту езжу часто. Поездкой в этом поезде остался вполне доволен. Да, состав уже не новый. Но хорошо заметно отношение сотрудников к нему. Внутри порядок и уют, как будто дома!
Что меня поразило - бортпроводники впускали всех подряд (толпу людей), даже не напоминая об использовании средств индивидуальной защиты! Хотя бы предложили одеть маски. Все толпой ринулись по вагонe
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