Сергей – отзыв о поезде №002Э Узкоколейка, впервые ехал по такой. Нужно сказать, что особо разницы я не заметил. Поезд едет в среднем со скоростью около 60-70 км/ч. По моей субьективной оценке я бы поставил поезду 8 из 10. Потому что всегда есть куда расти.

Светлана Зубова – отзыв о поезде №002Э Аккуратный поезд, ничего сверхъестественного нет. Отмечу для себя аккуратность и чистоту. Приветливые проводники, передаю им привет!

Анна – отзыв о поезде №002Э С виду поезд немного «потрёпанный», но вот внутри вполне себе аккуратный и чистый. Ехали в Поронайск, поездка прошла быстро и незаметно. Впечатления остались приятные.

Ирина – отзыв о поезде №082И Здравствуйте! Ехали 14.07.2019 14 вагон поезд 082И Москва - Иркутск , нареканий нет, проводницы включали порой кондиционер, туалет мылся, уборка была во время, минус в том, что вагон старый и нет розеток в купе и все стояли в удлинителями, что трудно давалось зарядить телефон. Итог, к концу поездки телефон украли, будьте внимательны к проводницам!

Таня Рудакова – отзыв о поезде №082И Отличное доехала этим поездом с прекрасным настроением! Поражена профессиональной работой проводников. Регулярно делают уборку, на все просьбы откликаются быстро. Туалеты в вагоне работают как надо, на станциях не закрываются. Почти 4 суток прошли незаметно! Благодарю!

Марго – отзыв о поезде №082И Неплохой сервис. Отношение к пассажирам уважительное. Бельё выдали почти новое и свежее. Подушка удобная, одеяло в идеальном состоянии. Минус – рабочие розетки только в проходе. Приходится в очередь к ним стоять.

Аглая – отзыв о поезде №070Ч Вагон произвел отличное впечатление. Свежо, чисто, аккуратно. Технически всем необходимым для поездки обеспечен. Биотуалеты прибраны и всю дорогу в них на высоком уровне поддерживался порядок. Единственное, чего не хватает, - это душевной кабинки.

Костя – отзыв о поезде №070Ч Я доволен! Выдали хорошие подушки и одеяла. Постельное бельё чистое, аж хрустит! Кондиционер работает отлично. Биотуалеты чистые, никакого неприятного запаха или мусора. Работали на протяжении всего пути следования. Но, конечно, за 4 суток дороги я всё равно вымотался.

Рита Лисова – отзыв о поезде №070Ч Удобный и комфортный вагон. Ехала в 14 вагоне, кондиционера не было. Но нисколько об этом не жалею. Отлично проветривали купе через форточки. Постельные места на высоте. Все новое и чистое. Раздражали только курильщики в тамбуре, которых проводники не успевали ловить.

Катя – отзыв о поезде №100Щ Отличный поезд. В вагоне присутствует все для комфортной длительной поездки пассажиров. Проводники очень приятные женщины, которые знают свое дело. В первые же минуты нам все быстро рассказали и показали. Еда тоже была вкусная. Благодарю за работу!!!

Юрий Михалыч – отзыв о поезде №100Щ Один из самых нормальных поездов в этом направлении если сравнивать цену и конечное качество. Я был приятно удивлен тем как улучшается сервис поездов России :idea:

Оксана – отзыв о поезде №100Щ Поезд нормальный но не повезло с попутчиками. Почти 2 суток пришлось терпеть шумную компанию из молодых людей, которые громко разговаривали и смеялись. Проводница несколько раз делала им замечания но это было бесполезно. Когда они вышли на своей станции мы всем вагоном вздохнули свободно.

Юлиана – отзыв о поезде №100Э Всё хорошо в вагоне. Убираются несколько раз за день, в том числе в туалете. Поэтому грязно и сыро там не бывает. Титан работал исправно. В любой момент можно набрать кипятка и попить кофе или чай.

Оксана – отзыв о поезде №100Э Конечно, такое дальнее расстояние сильно вымотало. Но в целом поездка оказалась неплохой. Постельные принадлежности в порядке. Белье чистое и хорошо просушенное. Правда, уборка проводилась почти всегда по требованию.