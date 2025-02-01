Расписание поездов Уяр - Среднеилимская
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Уяр и Среднеилимская
Маршрут движения поездов Уяр - Среднеилимская
Расстояние между станциями составляет
663
км.
Приблизительное время следования составляет:
18 ч. 44 мин.
-
16 ч. 12 мин. –
время в пути на поезде 274С (самый быстрый поезд);
-
21 ч. 7 мин. –
время в пути на поезде 348Ы (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 3
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Уяр - Среднеилимская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Уяр
- Среднеилимская
Стоимость билетов на поезд Уяр - Среднеилимская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 4040 рублей.
-
Купе: 6060 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Наши проводницы Дарья и Надежда были просто душечками)))) Поездка прошла гораздо лучше чем я ожидала. До этого начиталась отзывов думала там консервная банка а не поезд. Но когда вошла в вагон поняла что все не так страшно!)
Сервис высочайшего качества. Вообще не могу ничего сказать плохого по обслуживанию в поезде. Проводницы редкость когда такие попадаются. В вагоне чище чем у меня дома. Все вылизано и за всю поездку несколько раз проводилась дезинфекция. :idea:
Вагоны с биотуалетами, современные. Кондиционер работает прекрасно. Проводницы постоянно следили чтобы в туалетах была бумага и все необходимые принадлежности. Девочки вообще молодцы – не сидели на месте. Всю дорогу что-то делали. То уборка, то помогали пассажирам…
Вагонный состав оставляет желать лучшего. Очень старый и подгулявший. Проводницы иногда засыпают и забывают проснуться на станциях, чтобы открыть двери вагона. Россия одним словом.
Все замечательно было. Чистота не кристальная, но вообще не грязно. Туалеты как всегда, я еще ни разу не видел чистого туалета в поезде. Машинист очень профессионально трогался и тормозил. Почти не ощущалось толчков. Респект.
В вагоне было нечем дышать, духота и вообще видно давно нужно делать капитальный его ремонт. Проводница приятная девушка. По дороге была пара вопросов, она помогла все решить.
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