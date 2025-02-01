Илья Разин – отзыв о поезде №076Э Ехать пришлось в прицепных вагонах и надо сказать, что впечатления остались не самые приятные. Жуткий холод и озноб – вот что сопровождало меня на протяжении всей поездки. Очень неприятные впечатления. В вагонах нет даже биотуалетов.

Николай – отзыв о поезде №076Э Все старое и добитое. Ощущение, что взяли несколько старых поездов со свалки, слепили из них один поезд и пустили на линию. Издевательство над пассажирами. За эти деньги я ездил на поездах, которые на голову выше этого и по комфорту и по другим моментам.

Алеся – отзыв о поезде №076Э Поездка прошла нормально. Конечно, поезд староват, но у нас было тепло и хорошо в вагоне. Проводники работали хорошо.

Иван Луков – отзыв о поезде №092И Хороший современный поезд. Удобный вагон. В туалетах чисто. Краны рабочие. Все принадлежности есть, даже одноразовые накладки на унитаз. Но проводники не предупреждают о вашей станции(

Регина – отзыв о поезде №092И Отличный вагон, светлый, просторный. Всё новое. Приятно ехать. Розетки есть рядом с каждым местом и в коридоре тоже. Работают исправно. В вагоне 2 биотуалета со всеми принадлежностями. Но ехать так долго всё равно очень тяжело!

Гена – отзыв о поезде №092И Ставлю зачет проводнице 10 вагона. Все очень чисто и аккуратно сложено. Также ведет себя тактично и сдержанно. Огонь

Марина Л. – отзыв о поезде №229С Поезд дальнего следования. Вообще – ничего плохого про него сказать не могу. Поезд очень аккуратный и проводницы очень опытные. Хотя я и не думала, что на такой маршрут посадят неопытных девушек. Очень приятно чувствовать по дороге заботу к пассажирам.

Ольга – отзыв о поезде №229С Ехала чуть больше суток на этом поезде. Все супер. Тишина, спокойствие, порядок, проводницы вежливые и приветливые. Все делают как по часам. Спасибо за приятную поездку.

Артем Волосюк – отзыв о поезде №229С Было хорошо ехать, к проводницам и поезду никаких претензий не имею. Конечно, попадаются не совсем воспитанные юноши, которые совместно с такими же другими юношами начинают громко разговаривать и вести себя неподобающим образом. Если бы не это небольшое недоразумение, было бы все в порядке.

Марина Анатольевна – отзыв о поезде №235С Поезд хороший, чистый. Проводники со стажем, приветливые. Когда зашли в вагон нам все показали, рассказали, подробно ответили на все вопросы. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Терпеливо и четко выполняли свои обязанности.

Игорь – отзыв о поезде №235С Приятно понимать, что тема с кипятком в вагоне канула давно в лету и ставят просто кулер, где каждый может подойти и спокойно налить себе в пластиковый стаканчик столько кипятка, сколько ему нужно. Проблема была только с розеткой. Не мог подзарядить нормально телефон, потому что около меня розетка не работала нормально.

Лариса – отзыв о поезде №235С Странно, но в одной части вагона было почему-то теплее, чем в другой. Я как раз находилась там, где холоднее. И это было неприятно осознавать. Проводница сказала что это у них так работает отопление. Что они жаловались и отправляли заявку, но они так и не сделали.

Кристина – отзыв о поезде №348Ы Вагонный состав оставляет желать лучшего. Очень старый и подгулявший. Проводницы иногда засыпают и забывают проснуться на станциях, чтобы открыть двери вагона. Россия одним словом.

Леонид Петрович – отзыв о поезде №348Ы Все замечательно было. Чистота не кристальная, но вообще не грязно. Туалеты как всегда, я еще ни разу не видел чистого туалета в поезде. Машинист очень профессионально трогался и тормозил. Почти не ощущалось толчков. Респект.