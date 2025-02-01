Расписание поездов Уяр - Пильна
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Уяр и Пильна
Маршрут движения поездов Уяр - Пильна
Расстояние между станциями составляет
3136
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 д. 9 ч. 46 мин.
-
2 д. 8 ч. 40 мин. –
время в пути на поезде 075Э (самый быстрый поезд);
-
2 д. 10 ч. 52 мин. –
время в пути на поезде 081И (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Уяр - Пильна
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Уяр
- Пильна
Стоимость билетов на поезд Уяр - Пильна по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 9736 рублей.
-
Купе: 14604 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.
Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!
В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!
Это дикий ужас. Не ожидал, что такое говно еще ездит по рельсам. 1 из 10
Здравствуйте. Я сразу перейду к делу. Розетки есть, но они не работают, вагоны пошарпанные, купе старые, ехать невозможно. Впечатление отвратительное.
За неимением других вариантов пришлось ехать на этом поезде. По итогу в середине пути у нас просто выключилось освещение. И до конца поездки так и не включилось. Во время подъезда к станции проводники и люди повключали фонарики на телефонах.
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