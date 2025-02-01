Виктория – отзыв о поезде №273И Ехала 10.09.2021 в 4 вагоне! Поездка очень понравилась! Жаль не могу приложить фото вагона. Очень чисто и ухоженно. Проводницы знают свое дело. В вагоне были рабочие розетки. Работал кондизионер. В вагоне было +23 градуса. Я тащилась))))))

Доцент – отзыв о поезде №273И Очень достойный поезд. Ехали в середине лета когда за окном было +30. В вагоне же было не выше +25. Очень мощный кондер работал. Я даже с верхней полки периодически слезал чтобы не надуло на меня.

Михайлова Светлана Валерьевна – отзыв о поезде №273И Вялая и не довольная жизнью проводница испортила все впечатление о поездке. В техническом оснащении поезд прекрасен! Есть даже ЮСБ розетки для телефонов. Но недовольная рожа проводницы перекрывала эти удобства.

Яков – отзыв о поезде №069Я До Москвы ехать долго и настраивался на разное, но все нормально прошло, без эксцессов. Спокойно, в вагоне и чисто. В общем проехал до Москвы без приключений в чистоте и с хорошей проводницей.

Оксана Леденева – отзыв о поезде №069Я Ехала в 6 вагоне. Видно, что он уже не новый. Но его состояние поддерживается на высоком уровне. Проводники следят за чистотой постоянно, убираются дважды в сутки с пылесосом. Мусор убирают своевременно. Понравилось, что работает электронное табло.

ВИКТОРИЯ – отзыв о поезде №069Я Отличный поезд, нам все понравилось! Хоть и пришлось довольно долго добираться, поездка все-же по ощущениям не заняла столько много времени. Хотела бы отдельно отметить хорошую работу проводниц, которые на протяжении всей дороги убирались и следили за чистотой в вагоне. Туалет работал исправно, бумага и мыло были на месте. Пассажиры тоже попались не шумные, поэтому общее впечатление о поездке осталось очень хорошее!

Оксана Игоревна – отзыв о поезде №205И Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.

Катя – отзыв о поезде №205И Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.

Сергей В. – отзыв о поезде №205И Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.

Оксана – отзыв о поезде №235Э Поездка прошла приятно и замечательно! Меня всё устраивало! Поезд комфортный и приличный. Без каких-то происшествий, ехала примерно 2 суток.

Николай Алексеевич – отзыв о поезде №235Э Некоторые наши поезда дальнего следования очень хороши. Это как раз касается этого поезда. Проводницы очень приветливые и приятные женщины. Хорошо знают свое дело и выполняют свои обязанности. Постельное белье как будто новое выдали. Очень приятное на ощуп. Я доволен.

Рита Машерова – отзыв о поезде №235Э Поездка выдалась долгой, но к счастью не мучительной. Справедливо хочется отметить стремление персонала угодить всем пассажирам и сделать их поездку максимально комфортной. Мне делали несколько раз кофе и он был очень хороший, не растворимый, как в некоторых поездах.

Вика – отзыв о поезде №229И С одной стороны посмотришь – поезд дальнего следования. С другой посмотришь – вагоны вообще не оборудованы для КОМФОРТНЫХ длительных поездок. Есть поезда, которые ездят куда меньшие расстояния и они в раза 2 комфортнее. Понятное дело что тут не вина студентов на контракте, которые ждут пока он закончится. Тут дело в руководстве железной дорогой. Но все же….

Петр В. – отзыв о поезде №229И Идеально кроме одного – не было кондиционера. И поэтому временами было даже очень жарко. Ну и староват поезд. А вот проводница очень опытная и хорошая женщина.

Вероника Андреевна Вереск – отзыв о поезде №229И Поездка прошла лучше чем я ожидала что она пройдет. Выдали очень чистое белье, полки были не пыльные, вполне опрятные. Матрасы тоже не самые старые, спать было комфортно. Душновато было временами, но на общем фоне это мелочи.

Ринат – отзыв о поезде №007Н Мне достался обычный вагон, но дискомфорта от этого я не испытал. Потому что проводники свое дело знают! Благодаря им в вагоне чисто. Полы намывают по несколько раз. И вообще о пассажирах заботятся.

Анастасия Лозовая – отзыв о поезде №007Н В пути пришлось провести несколько суток, но я за это время хорошо отдохнула. Обслуживание отличное. Везде чистота. Все работало, в туалете были в наличии все необходимые принадлежности. Питание вкусное. Но есть минус – мало работающих розеток.

Аркадий – отзыв о поезде №007Н Ехали из Владивостока в Читу. Хороший и комфортный поезд. Как водится – за такое время поездки перезнакомились с проводниками и пассажирами. Мне всё понравилось!

равиль – отзыв о поезде №081И Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.

Катерина – отзыв о поезде №081И Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!

Диана Маркина – отзыв о поезде №081И В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!

Аля – отзыв о поезде №097Э Это не поезд, а ФУУУУУ. Грязный, старый, в туалете шмонит так, что весь вагон нюхает. Антисанитария полная. Чтоб я еще хоть раз на нем… :x

Саня – отзыв о поезде №097Э Хочу выразить благодарность нашим проводницам, которые были очень приветливыми девушками. Мне поездка очень понравилась.

София – отзыв о поезде №097Э Благодарю проводников за доброжелательную атмосферу и хорошее обслуживание. Сам поезд вполне нормальный. Доехали хорошо и без происшествий. Немного напрягают долгие остановки по 40-50 минут, на которых не работает ни кондиционер, ни печка.

Филипп – отзыв о поезде №075Э Это дикий ужас. Не ожидал, что такое говно еще ездит по рельсам. 1 из 10

ОЛЯ – отзыв о поезде №075Э Здравствуйте. Я сразу перейду к делу. Розетки есть, но они не работают, вагоны пошарпанные, купе старые, ехать невозможно. Впечатление отвратительное.

Лариса Ивановна – отзыв о поезде №075Э За неимением других вариантов пришлось ехать на этом поезде. По итогу в середине пути у нас просто выключилось освещение. И до конца поездки так и не включилось. Во время подъезда к станции проводники и люди повключали фонарики на телефонах.

Валерия – отзыв о поезде №091И Езжу этим поездом уже не первый раз и все нравится. Плацкарт в отличном состоянии. Очень чистенько и уютно. Биотуалеты комфортные. В наличие есть все, начиная от туалетной бумаги и жидкого мыла и заканчивая накладками на сиденье унитаза.

Эльмира – отзыв о поезде №091И Брала билет в купе. Никаких серьезных замечаний нет. Проводники работают на совесть, слаженно и профессионально. Очень приветливые и дружелюбные. На замечания реагируют без хамства.

Светлана Иосифовна – отзыв о поезде №091И Я осталась недовольна поездкой и сейчас расскажу в чем была проблема. Дело в том, что у нас был только один проводник на 2 вагона. Как вы понимаете, он то тут, то там. Двери между вагонами постоянно были открыты и задувало ветром. Не самое приятное ощущение во время поездки.

Анатолий – отзыв о поезде №001Э Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.

Дарк Бро – отзыв о поезде №001Э Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.

Артем – отзыв о поезде №001Э Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.

Аркадий – отзыв о поезде №099Э Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.

Мария – отзыв о поезде №099Э Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.

Марта – отзыв о поезде №099Э Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.

Наталия – отзыв о поезде №973Э Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.

Килейко Вадим – отзыв о поезде №973Э Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.

Дарья Петровна – отзыв о поезде №973Э У проводника есть микроволновка так что можно попросить сего чтобы разогрел еду. Мне нужно было для маленького ребенка разогреть пюре – проводник сделала это очень быстро и профессионально.

Наталья – отзыв о поезде №241И Поездка была 3.09.2019 вагон 9 жара ужасная кондиционер не работал включили после постоянной просьбы туалет грязь накладки на унитаз отсутствовали но проводники старались молодые ребята начальник поезда тоже как могли отреагировали на жалобы

ОЛЯ – отзыв о поезде №241И Вообще ничего плохого не могу сказать про этот поезд! Очень приличный состав, понравилось буквально все. Проводница компетентная и сразу видно что знает что делает. Вагоны ухоженные, чистые, приятные. Одним словом ехала и наслаждалась.

Виктор Сергеевич – отзыв о поезде №241И Поезд едет на юг с неработающим кондиционером!!! В вагоне к концу поездки было аж +35!!!!!!!!! Вы когда-нибудь ездили в вагоне, где была такая температура на протяжении суток? А я вот ездил уже. Причем это вина сугубо руководства, проводницы тут ни при чем. Это вина тех, кто пустил такой поезд с поломкой. Старики ходили в соседний вагон охлаждаться, чтобы сознание не потерять!!

Ольга – отзыв о поезде №269Ч на поезд 269 Чита-Адлер на официальном сайте появилась информация что билетов нет, хотя вчера в вагонах с 1-8 было по 19 свободных мест. Что-то случилось?

Мария – отзыв о поезде №269Ч Приятно удивилась что такой хороший поезд с первых же минут захода. Ехала 22 июля 2019 года. В 4 вагоне. Розетки есть у каждого пассажира и можно ходить в туалет даже на остановках (биотуалеты стоят). И в них НЕ ВОНЯЕТ как раньше!!!! Это просто офигительный поезд!!!!