Расписание поездов Уяр - Ларба
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Уяр и Ларба
Маршрут движения поездов Уяр - Ларба
Расстояние между станциями составляет
1963
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 д. 1 ч. 26 мин.
-
2 д. 0 ч. 36 мин. –
время в пути на поезде 097С (самый быстрый поезд);
-
2 д. 2 ч. 10 мин. –
время в пути на поезде 235С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 5
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Уяр - Ларба
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Уяр
- Ларба
Стоимость билетов на поезд Уяр - Ларба по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 11806 рублей.
-
Купе: 17709 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехать пришлось в прицепных вагонах и надо сказать, что впечатления остались не самые приятные. Жуткий холод и озноб – вот что сопровождало меня на протяжении всей поездки. Очень неприятные впечатления. В вагонах нет даже биотуалетов.
Все старое и добитое. Ощущение, что взяли несколько старых поездов со свалки, слепили из них один поезд и пустили на линию. Издевательство над пассажирами. За эти деньги я ездил на поездах, которые на голову выше этого и по комфорту и по другим моментам.
Поездка прошла нормально. Конечно, поезд староват, но у нас было тепло и хорошо в вагоне. Проводники работали хорошо.
Очень хороший поезд. Начальник поезда несколько раз проходил по вагонам и разговаривал с пассажирами. В вагонах очень чисто.
Привет. Ехала 14.02.2021 в этом поезде и рада, что выбрала именно его. Персонал на 10 и вагоны не старые. Было не холодно, работала печка. В целом оценю поезд на 8 из 10 :lol: :idea:
Приятно проехаться в нормальном поезде. Многим составам нужно стремиться к уровню 97
Поезд хороший, чистый. Проводники со стажем, приветливые. Когда зашли в вагон нам все показали, рассказали, подробно ответили на все вопросы. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Терпеливо и четко выполняли свои обязанности.
Приятно понимать, что тема с кипятком в вагоне канула давно в лету и ставят просто кулер, где каждый может подойти и спокойно налить себе в пластиковый стаканчик столько кипятка, сколько ему нужно. Проблема была только с розеткой. Не мог подзарядить нормально телефон, потому что около меня розетка не работала нормально.
Странно, но в одной части вагона было почему-то теплее, чем в другой. Я как раз находилась там, где холоднее. И это было неприятно осознавать. Проводница сказала что это у них так работает отопление. Что они жаловались и отправляли заявку, но они так и не сделали.
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