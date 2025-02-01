Расписание поездов Уяр - Кутулик
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Уяр и Кутулик
Маршрут движения поездов Уяр - Кутулик
Расстояние между станциями составляет
683
км.
Приблизительное время следования составляет:
15 ч. 27 мин.
-
14 ч. 38 мин. –
время в пути на поезде 058И (самый быстрый поезд);
-
15 ч. 53 мин. –
время в пути на поезде 205С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Уяр - Кутулик
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Уяр
- Кутулик
Стоимость билетов на поезд Уяр - Кутулик по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 9744 рублей.
-
Купе: 14616 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Здравствуйте! Ехали 14.07.2019 14 вагон поезд 082И Москва - Иркутск , нареканий нет, проводницы включали порой кондиционер, туалет мылся, уборка была во время, минус в том, что вагон старый и нет розеток в купе и все стояли в удлинителями, что трудно давалось зарядить телефон. Итог, к концу поездки телефон украли, будьте внимательны к проводницам!
Отличное доехала этим поездом с прекрасным настроением! Поражена профессиональной работой проводников. Регулярно делают уборку, на все просьбы откликаются быстро. Туалеты в вагоне работают как надо, на станциях не закрываются. Почти 4 суток прошли незаметно! Благодарю!
Неплохой сервис. Отношение к пассажирам уважительное. Бельё выдали почти новое и свежее. Подушка удобная, одеяло в идеальном состоянии. Минус – рабочие розетки только в проходе. Приходится в очередь к ним стоять.
Приятные приветливые проводницы. В вагоне не жарко и не холодно, хорошо работает вентиляция. Постельное белье как новое (или даже новое), было приятно на нем спать. Не очень удобные полки, но терпимо.
Порадовала чистота и порядок. За несколько дней нашей поездки в вагоне убирались раз 5. Ни пыли нигде нет, ни грязи. Очень хорошо. По любому вопросу можно было обратиться, проводницы были всегда на месте и всегда охотно отвечали на все вопросы.
В купе было откровенно холодно. Жена замерзла, а отопление никак нельзя было включить. Обслуживание в поезде было хорошее, ничего не могу сказать по этому поводу.
Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.
Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.
В вагоне была всегда очень комфортная температура. Ни холодно, ни жарко. 3 дня езды и все в кайфе. Я когда садилась уже педставляла самое худшее что может быть – вонь жара и пьяные пассажиры. Оказалось все очень культурно и приятно.
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