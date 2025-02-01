Расписание поездов Уяр - Котельнич
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Уяр и Котельнич
Маршрут движения поездов Уяр - Котельнич
Расстояние между станциями составляет
3009
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 д. 11 ч. 21 мин.
-
2 д. 4 ч. 9 мин. –
время в пути на поезде 099Э (самый быстрый поезд);
-
3 д. 12 ч. 20 мин. –
время в пути на поезде 973Э (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 7
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Уяр - Котельнич
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Уяр
- Котельнич
Стоимость билетов на поезд Уяр - Котельнич по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 10980 рублей.
-
Купе: 16470 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Езжу этим поездом уже не первый раз и все нравится. Плацкарт в отличном состоянии. Очень чистенько и уютно. Биотуалеты комфортные. В наличие есть все, начиная от туалетной бумаги и жидкого мыла и заканчивая накладками на сиденье унитаза.
Брала билет в купе. Никаких серьезных замечаний нет. Проводники работают на совесть, слаженно и профессионально. Очень приветливые и дружелюбные. На замечания реагируют без хамства.
Я осталась недовольна поездкой и сейчас расскажу в чем была проблема. Дело в том, что у нас был только один проводник на 2 вагона. Как вы понимаете, он то тут, то там. Двери между вагонами постоянно были открыты и задувало ветром. Не самое приятное ощущение во время поездки.
Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.
Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.
Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.
Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.
Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.
Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.
Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.
Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.
У проводника есть микроволновка так что можно попросить сего чтобы разогрел еду. Мне нужно было для маленького ребенка разогреть пюре – проводник сделала это очень быстро и профессионально.
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