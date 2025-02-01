Виктория – отзыв о поезде №273И Ехала 10.09.2021 в 4 вагоне! Поездка очень понравилась! Жаль не могу приложить фото вагона. Очень чисто и ухоженно. Проводницы знают свое дело. В вагоне были рабочие розетки. Работал кондизионер. В вагоне было +23 градуса. Я тащилась))))))

Доцент – отзыв о поезде №273И Очень достойный поезд. Ехали в середине лета когда за окном было +30. В вагоне же было не выше +25. Очень мощный кондер работал. Я даже с верхней полки периодически слезал чтобы не надуло на меня.

Михайлова Светлана Валерьевна – отзыв о поезде №273И Вялая и не довольная жизнью проводница испортила все впечатление о поездке. В техническом оснащении поезд прекрасен! Есть даже ЮСБ розетки для телефонов. Но недовольная рожа проводницы перекрывала эти удобства.

Оксана Игоревна – отзыв о поезде №205И Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.

Катя – отзыв о поезде №205И Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.

Сергей В. – отзыв о поезде №205И Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.

Оксана – отзыв о поезде №235Э Поездка прошла приятно и замечательно! Меня всё устраивало! Поезд комфортный и приличный. Без каких-то происшествий, ехала примерно 2 суток.

Николай Алексеевич – отзыв о поезде №235Э Некоторые наши поезда дальнего следования очень хороши. Это как раз касается этого поезда. Проводницы очень приветливые и приятные женщины. Хорошо знают свое дело и выполняют свои обязанности. Постельное белье как будто новое выдали. Очень приятное на ощуп. Я доволен.

Рита Машерова – отзыв о поезде №235Э Поездка выдалась долгой, но к счастью не мучительной. Справедливо хочется отметить стремление персонала угодить всем пассажирам и сделать их поездку максимально комфортной. Мне делали несколько раз кофе и он был очень хороший, не растворимый, как в некоторых поездах.

Вика – отзыв о поезде №229И С одной стороны посмотришь – поезд дальнего следования. С другой посмотришь – вагоны вообще не оборудованы для КОМФОРТНЫХ длительных поездок. Есть поезда, которые ездят куда меньшие расстояния и они в раза 2 комфортнее. Понятное дело что тут не вина студентов на контракте, которые ждут пока он закончится. Тут дело в руководстве железной дорогой. Но все же….

Петр В. – отзыв о поезде №229И Идеально кроме одного – не было кондиционера. И поэтому временами было даже очень жарко. Ну и староват поезд. А вот проводница очень опытная и хорошая женщина.