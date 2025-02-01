Сергей – отзыв о поезде №002Э Узкоколейка, впервые ехал по такой. Нужно сказать, что особо разницы я не заметил. Поезд едет в среднем со скоростью около 60-70 км/ч. По моей субьективной оценке я бы поставил поезду 8 из 10. Потому что всегда есть куда расти.

Светлана Зубова – отзыв о поезде №002Э Аккуратный поезд, ничего сверхъестественного нет. Отмечу для себя аккуратность и чистоту. Приветливые проводники, передаю им привет!

Анна – отзыв о поезде №002Э С виду поезд немного «потрёпанный», но вот внутри вполне себе аккуратный и чистый. Ехали в Поронайск, поездка прошла быстро и незаметно. Впечатления остались приятные.

Илья Разин – отзыв о поезде №076Э Ехать пришлось в прицепных вагонах и надо сказать, что впечатления остались не самые приятные. Жуткий холод и озноб – вот что сопровождало меня на протяжении всей поездки. Очень неприятные впечатления. В вагонах нет даже биотуалетов.

Николай – отзыв о поезде №076Э Все старое и добитое. Ощущение, что взяли несколько старых поездов со свалки, слепили из них один поезд и пустили на линию. Издевательство над пассажирами. За эти деньги я ездил на поездах, которые на голову выше этого и по комфорту и по другим моментам.

Алеся – отзыв о поезде №076Э Поездка прошла нормально. Конечно, поезд староват, но у нас было тепло и хорошо в вагоне. Проводники работали хорошо.

Иван Луков – отзыв о поезде №092И Хороший современный поезд. Удобный вагон. В туалетах чисто. Краны рабочие. Все принадлежности есть, даже одноразовые накладки на унитаз. Но проводники не предупреждают о вашей станции(

Регина – отзыв о поезде №092И Отличный вагон, светлый, просторный. Всё новое. Приятно ехать. Розетки есть рядом с каждым местом и в коридоре тоже. Работают исправно. В вагоне 2 биотуалета со всеми принадлежностями. Но ехать так долго всё равно очень тяжело!

Гена – отзыв о поезде №092И Ставлю зачет проводнице 10 вагона. Все очень чисто и аккуратно сложено. Также ведет себя тактично и сдержанно. Огонь

Ирина – отзыв о поезде №082И Здравствуйте! Ехали 14.07.2019 14 вагон поезд 082И Москва - Иркутск , нареканий нет, проводницы включали порой кондиционер, туалет мылся, уборка была во время, минус в том, что вагон старый и нет розеток в купе и все стояли в удлинителями, что трудно давалось зарядить телефон. Итог, к концу поездки телефон украли, будьте внимательны к проводницам!

Таня Рудакова – отзыв о поезде №082И Отличное доехала этим поездом с прекрасным настроением! Поражена профессиональной работой проводников. Регулярно делают уборку, на все просьбы откликаются быстро. Туалеты в вагоне работают как надо, на станциях не закрываются. Почти 4 суток прошли незаметно! Благодарю!

Марго – отзыв о поезде №082И Неплохой сервис. Отношение к пассажирам уважительное. Бельё выдали почти новое и свежее. Подушка удобная, одеяло в идеальном состоянии. Минус – рабочие розетки только в проходе. Приходится в очередь к ним стоять.

Аглая – отзыв о поезде №070Ч Вагон произвел отличное впечатление. Свежо, чисто, аккуратно. Технически всем необходимым для поездки обеспечен. Биотуалеты прибраны и всю дорогу в них на высоком уровне поддерживался порядок. Единственное, чего не хватает, - это душевной кабинки.

Костя – отзыв о поезде №070Ч Я доволен! Выдали хорошие подушки и одеяла. Постельное бельё чистое, аж хрустит! Кондиционер работает отлично. Биотуалеты чистые, никакого неприятного запаха или мусора. Работали на протяжении всего пути следования. Но, конечно, за 4 суток дороги я всё равно вымотался.

Рита Лисова – отзыв о поезде №070Ч Удобный и комфортный вагон. Ехала в 14 вагоне, кондиционера не было. Но нисколько об этом не жалею. Отлично проветривали купе через форточки. Постельные места на высоте. Все новое и чистое. Раздражали только курильщики в тамбуре, которых проводники не успевали ловить.

Светлана – отзыв о поезде №207Н Как можно вообще не сделать в поезде, который едет несколько суток ВАГОНА РЕСТОРАНА!?? Ну вы там все с ума спятили, где людям нормально поесть, если они хотят НОРМАЛЬНО поесть, а не сухие пайки жевать???

Круг Виктория – отзыв о поезде №207Н Туалеты старые и перед каждой остановкой закрываются. Как скажите мне объяснить маленькому ребенку, что ему нельзя сходить пописять, а когда можно будет неизвестно? Мы так терпели 40 минут!! Вообще идиотизм, во многих поездах давно стоят биотуалеты.

Марина Л. – отзыв о поезде №229С Поезд дальнего следования. Вообще – ничего плохого про него сказать не могу. Поезд очень аккуратный и проводницы очень опытные. Хотя я и не думала, что на такой маршрут посадят неопытных девушек. Очень приятно чувствовать по дороге заботу к пассажирам.

Ольга – отзыв о поезде №229С Ехала чуть больше суток на этом поезде. Все супер. Тишина, спокойствие, порядок, проводницы вежливые и приветливые. Все делают как по часам. Спасибо за приятную поездку.

Артем Волосюк – отзыв о поезде №229С Было хорошо ехать, к проводницам и поезду никаких претензий не имею. Конечно, попадаются не совсем воспитанные юноши, которые совместно с такими же другими юношами начинают громко разговаривать и вести себя неподобающим образом. Если бы не это небольшое недоразумение, было бы все в порядке.

василий – отзыв о поезде №097С Очень хороший поезд. Начальник поезда несколько раз проходил по вагонам и разговаривал с пассажирами. В вагонах очень чисто.

Светка – отзыв о поезде №097С Привет. Ехала 14.02.2021 в этом поезде и рада, что выбрала именно его. Персонал на 10 и вагоны не старые. Было не холодно, работала печка. В целом оценю поезд на 8 из 10 :lol: :idea:

Володя – отзыв о поезде №097С Приятно проехаться в нормальном поезде. Многим составам нужно стремиться к уровню 97

Виктория Алексеевна – отзыв о поезде №242С Куда делись все СВ вагоны? И когда уже эти древние вагоны будут списаны в утиль и заменены на новые? Цены на РЖД поднялись в несколько раз выше, чем несколько лет назад, а по факту комфорт остался на том же уровне.

Катя В. – отзыв о поезде №242С Плацкарт просто ужас! Грязные все, пыльные. Вообще не понимаю, за что заплатила. Всю дорогу в коридоре был песок, кондиционер не работал, возмутительно.

Гуля Пономарёва – отзыв о поезде №606Ы Поездкой осталась довольна. Не могу сказать, что супер сервис. Но всё на достойном уровне. В купе было комфортно. Выдали не новое, но хорошее постельное бельё. Проводники старались, чтобы всем пассажирам было комфортно.

Миша Мишин – отзыв о поезде №606Ы По этому маршруту езжу часто. Поездкой в этом поезде остался вполне доволен. Да, состав уже не новый. Но хорошо заметно отношение сотрудников к нему. Внутри порядок и уют, как будто дома!

Алиса – отзыв о поезде №606Ы Что меня поразило - бортпроводники впускали всех подряд (толпу людей), даже не напоминая об использовании средств индивидуальной защиты! Хотя бы предложили одеть маски. Все толпой ринулись по вагонe

Оленька – отзыв о поезде №205С Приятные приветливые проводницы. В вагоне не жарко и не холодно, хорошо работает вентиляция. Постельное белье как новое (или даже новое), было приятно на нем спать. Не очень удобные полки, но терпимо.

Лариса Дмитрук – отзыв о поезде №205С Порадовала чистота и порядок. За несколько дней нашей поездки в вагоне убирались раз 5. Ни пыли нигде нет, ни грязи. Очень хорошо. По любому вопросу можно было обратиться, проводницы были всегда на месте и всегда охотно отвечали на все вопросы.

Егор – отзыв о поезде №205С В купе было откровенно холодно. Жена замерзла, а отопление никак нельзя было включить. Обслуживание в поезде было хорошее, ничего не могу сказать по этому поводу.

Марина Анатольевна – отзыв о поезде №235С Поезд хороший, чистый. Проводники со стажем, приветливые. Когда зашли в вагон нам все показали, рассказали, подробно ответили на все вопросы. Очень понравилось отношение персонала к пассажирам. Терпеливо и четко выполняли свои обязанности.

Игорь – отзыв о поезде №235С Приятно понимать, что тема с кипятком в вагоне канула давно в лету и ставят просто кулер, где каждый может подойти и спокойно налить себе в пластиковый стаканчик столько кипятка, сколько ему нужно. Проблема была только с розеткой. Не мог подзарядить нормально телефон, потому что около меня розетка не работала нормально.

Лариса – отзыв о поезде №235С Странно, но в одной части вагона было почему-то теплее, чем в другой. Я как раз находилась там, где холоднее. И это было неприятно осознавать. Проводница сказала что это у них так работает отопление. Что они жаловались и отправляли заявку, но они так и не сделали.

Валерия Евгеньевна – отзыв о поезде №270С Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.

Карпович Егор – отзыв о поезде №270С Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.

Валентина Леонидовна – отзыв о поезде №270С В вагоне была всегда очень комфортная температура. Ни холодно, ни жарко. 3 дня езды и все в кайфе. Я когда садилась уже педставляла самое худшее что может быть – вонь жара и пьяные пассажиры. Оказалось все очень культурно и приятно.

Валерия Потапенко – отзыв о поезде №274С Наши проводницы Дарья и Надежда были просто душечками)))) Поездка прошла гораздо лучше чем я ожидала. До этого начиталась отзывов думала там консервная банка а не поезд. Но когда вошла в вагон поняла что все не так страшно!)

Дмитрий – отзыв о поезде №274С Сервис высочайшего качества. Вообще не могу ничего сказать плохого по обслуживанию в поезде. Проводницы редкость когда такие попадаются. В вагоне чище чем у меня дома. Все вылизано и за всю поездку несколько раз проводилась дезинфекция. :idea:

Евгения – отзыв о поезде №274С Вагоны с биотуалетами, современные. Кондиционер работает прекрасно. Проводницы постоянно следили чтобы в туалетах была бумага и все необходимые принадлежности. Девочки вообще молодцы – не сидели на месте. Всю дорогу что-то делали. То уборка, то помогали пассажирам…

Катя – отзыв о поезде №100Щ Отличный поезд. В вагоне присутствует все для комфортной длительной поездки пассажиров. Проводники очень приятные женщины, которые знают свое дело. В первые же минуты нам все быстро рассказали и показали. Еда тоже была вкусная. Благодарю за работу!!!

Юрий Михалыч – отзыв о поезде №100Щ Один из самых нормальных поездов в этом направлении если сравнивать цену и конечное качество. Я был приятно удивлен тем как улучшается сервис поездов России :idea:

Оксана – отзыв о поезде №100Щ Поезд нормальный но не повезло с попутчиками. Почти 2 суток пришлось терпеть шумную компанию из молодых людей, которые громко разговаривали и смеялись. Проводница несколько раз делала им замечания но это было бесполезно. Когда они вышли на своей станции мы всем вагоном вздохнули свободно.

Юлиана – отзыв о поезде №100Э Всё хорошо в вагоне. Убираются несколько раз за день, в том числе в туалете. Поэтому грязно и сыро там не бывает. Титан работал исправно. В любой момент можно набрать кипятка и попить кофе или чай.

Оксана – отзыв о поезде №100Э Конечно, такое дальнее расстояние сильно вымотало. Но в целом поездка оказалась неплохой. Постельные принадлежности в порядке. Белье чистое и хорошо просушенное. Правда, уборка проводилась почти всегда по требованию.