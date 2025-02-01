Яков – отзыв о поезде №069Я До Москвы ехать долго и настраивался на разное, но все нормально прошло, без эксцессов. Спокойно, в вагоне и чисто. В общем проехал до Москвы без приключений в чистоте и с хорошей проводницей.

Оксана Леденева – отзыв о поезде №069Я Ехала в 6 вагоне. Видно, что он уже не новый. Но его состояние поддерживается на высоком уровне. Проводники следят за чистотой постоянно, убираются дважды в сутки с пылесосом. Мусор убирают своевременно. Понравилось, что работает электронное табло.

ВИКТОРИЯ – отзыв о поезде №069Я Отличный поезд, нам все понравилось! Хоть и пришлось довольно долго добираться, поездка все-же по ощущениям не заняла столько много времени. Хотела бы отдельно отметить хорошую работу проводниц, которые на протяжении всей дороги убирались и следили за чистотой в вагоне. Туалет работал исправно, бумага и мыло были на месте. Пассажиры тоже попались не шумные, поэтому общее впечатление о поездке осталось очень хорошее!

Филипп – отзыв о поезде №075Э Это дикий ужас. Не ожидал, что такое говно еще ездит по рельсам. 1 из 10

ОЛЯ – отзыв о поезде №075Э Здравствуйте. Я сразу перейду к делу. Розетки есть, но они не работают, вагоны пошарпанные, купе старые, ехать невозможно. Впечатление отвратительное.

Лариса Ивановна – отзыв о поезде №075Э За неимением других вариантов пришлось ехать на этом поезде. По итогу в середине пути у нас просто выключилось освещение. И до конца поездки так и не включилось. Во время подъезда к станции проводники и люди повключали фонарики на телефонах.

Валерия – отзыв о поезде №091И Езжу этим поездом уже не первый раз и все нравится. Плацкарт в отличном состоянии. Очень чистенько и уютно. Биотуалеты комфортные. В наличие есть все, начиная от туалетной бумаги и жидкого мыла и заканчивая накладками на сиденье унитаза.

Эльмира – отзыв о поезде №091И Брала билет в купе. Никаких серьезных замечаний нет. Проводники работают на совесть, слаженно и профессионально. Очень приветливые и дружелюбные. На замечания реагируют без хамства.

Светлана Иосифовна – отзыв о поезде №091И Я осталась недовольна поездкой и сейчас расскажу в чем была проблема. Дело в том, что у нас был только один проводник на 2 вагона. Как вы понимаете, он то тут, то там. Двери между вагонами постоянно были открыты и задувало ветром. Не самое приятное ощущение во время поездки.

Анатолий – отзыв о поезде №001Э Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.

Дарк Бро – отзыв о поезде №001Э Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.

Артем – отзыв о поезде №001Э Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.

Аркадий – отзыв о поезде №099Э Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.

Мария – отзыв о поезде №099Э Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.

Марта – отзыв о поезде №099Э Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.

Наталия – отзыв о поезде №973Э Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.

Килейко Вадим – отзыв о поезде №973Э Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.