Погода на станциях Уяр и Ерофей Павлович

Маршрут движения поездов Уяр - Ерофей Павлович

Расстояние между станциями составляет 2352 км.

Приблизительное время следования составляет: 2 д. 14 ч. 0 мин.

2 д. 5 ч. 25 мин. – время в пути на поезде 010Н (самый быстрый поезд);

3 д. 11 ч. 0 мин. – время в пути на поезде 974А (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 7 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Уяр - Ерофей Павлович

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.