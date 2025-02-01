Оксана Игоревна – отзыв о поезде №205И Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.

Катя – отзыв о поезде №205И Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.

Сергей В. – отзыв о поезде №205И Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.

Оксана – отзыв о поезде №235Э Поездка прошла приятно и замечательно! Меня всё устраивало! Поезд комфортный и приличный. Без каких-то происшествий, ехала примерно 2 суток.

Николай Алексеевич – отзыв о поезде №235Э Некоторые наши поезда дальнего следования очень хороши. Это как раз касается этого поезда. Проводницы очень приветливые и приятные женщины. Хорошо знают свое дело и выполняют свои обязанности. Постельное белье как будто новое выдали. Очень приятное на ощуп. Я доволен.

Рита Машерова – отзыв о поезде №235Э Поездка выдалась долгой, но к счастью не мучительной. Справедливо хочется отметить стремление персонала угодить всем пассажирам и сделать их поездку максимально комфортной. Мне делали несколько раз кофе и он был очень хороший, не растворимый, как в некоторых поездах.

Вика – отзыв о поезде №229И С одной стороны посмотришь – поезд дальнего следования. С другой посмотришь – вагоны вообще не оборудованы для КОМФОРТНЫХ длительных поездок. Есть поезда, которые ездят куда меньшие расстояния и они в раза 2 комфортнее. Понятное дело что тут не вина студентов на контракте, которые ждут пока он закончится. Тут дело в руководстве железной дорогой. Но все же….

Петр В. – отзыв о поезде №229И Идеально кроме одного – не было кондиционера. И поэтому временами было даже очень жарко. Ну и староват поезд. А вот проводница очень опытная и хорошая женщина.

Вероника Андреевна Вереск – отзыв о поезде №229И Поездка прошла лучше чем я ожидала что она пройдет. Выдали очень чистое белье, полки были не пыльные, вполне опрятные. Матрасы тоже не самые старые, спать было комфортно. Душновато было временами, но на общем фоне это мелочи.

равиль – отзыв о поезде №081И Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.

Катерина – отзыв о поезде №081И Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!

Диана Маркина – отзыв о поезде №081И В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!

Аля – отзыв о поезде №097Э Это не поезд, а ФУУУУУ. Грязный, старый, в туалете шмонит так, что весь вагон нюхает. Антисанитария полная. Чтоб я еще хоть раз на нем… :x

Саня – отзыв о поезде №097Э Хочу выразить благодарность нашим проводницам, которые были очень приветливыми девушками. Мне поездка очень понравилась.

София – отзыв о поезде №097Э Благодарю проводников за доброжелательную атмосферу и хорошее обслуживание. Сам поезд вполне нормальный. Доехали хорошо и без происшествий. Немного напрягают долгие остановки по 40-50 минут, на которых не работает ни кондиционер, ни печка.

Анатолий – отзыв о поезде №001Э Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.

Дарк Бро – отзыв о поезде №001Э Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.

Артем – отзыв о поезде №001Э Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.

Аркадий – отзыв о поезде №099Э Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.

Мария – отзыв о поезде №099Э Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.

Марта – отзыв о поезде №099Э Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.

Наталия – отзыв о поезде №973Э Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.

Килейко Вадим – отзыв о поезде №973Э Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.