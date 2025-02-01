Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.
Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.
Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.
Поездка прошла приятно и замечательно! Меня всё устраивало! Поезд комфортный и приличный. Без каких-то происшествий, ехала примерно 2 суток.
Некоторые наши поезда дальнего следования очень хороши. Это как раз касается этого поезда. Проводницы очень приветливые и приятные женщины. Хорошо знают свое дело и выполняют свои обязанности. Постельное белье как будто новое выдали. Очень приятное на ощуп. Я доволен.
Поездка выдалась долгой, но к счастью не мучительной. Справедливо хочется отметить стремление персонала угодить всем пассажирам и сделать их поездку максимально комфортной. Мне делали несколько раз кофе и он был очень хороший, не растворимый, как в некоторых поездах.
С одной стороны посмотришь – поезд дальнего следования. С другой посмотришь – вагоны вообще не оборудованы для КОМФОРТНЫХ длительных поездок. Есть поезда, которые ездят куда меньшие расстояния и они в раза 2 комфортнее. Понятное дело что тут не вина студентов на контракте, которые ждут пока он закончится. Тут дело в руководстве железной дорогой. Но все же….
Идеально кроме одного – не было кондиционера. И поэтому временами было даже очень жарко. Ну и староват поезд. А вот проводница очень опытная и хорошая женщина.
Поездка прошла лучше чем я ожидала что она пройдет. Выдали очень чистое белье, полки были не пыльные, вполне опрятные. Матрасы тоже не самые старые, спать было комфортно. Душновато было временами, но на общем фоне это мелочи.
Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.
Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!
В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!
Это не поезд, а ФУУУУУ. Грязный, старый, в туалете шмонит так, что весь вагон нюхает. Антисанитария полная. Чтоб я еще хоть раз на нем… :x
Хочу выразить благодарность нашим проводницам, которые были очень приветливыми девушками. Мне поездка очень понравилась.
Благодарю проводников за доброжелательную атмосферу и хорошее обслуживание. Сам поезд вполне нормальный. Доехали хорошо и без происшествий. Немного напрягают долгие остановки по 40-50 минут, на которых не работает ни кондиционер, ни печка.
Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.
Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.
Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.
Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.
Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.
Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.
Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.
Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.
У проводника есть микроволновка так что можно попросить сего чтобы разогрел еду. Мне нужно было для маленького ребенка разогреть пюре – проводник сделала это очень быстро и профессионально.