Расписание поездов Уяр - Анзеби
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Уяр и Анзеби
Маршрут движения поездов Уяр - Анзеби
Расстояние между станциями составляет
485
км.
Приблизительное время следования составляет:
11 ч. 25 мин.
-
10 ч. 9 мин. –
время в пути на поезде 097С (самый быстрый поезд);
-
15 ч. 18 мин. –
время в пути на поезде 348Ы (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 9
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Уяр - Анзеби
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Уяр
- Анзеби
Стоимость билетов на поезд Уяр - Анзеби по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 4040 рублей.
-
Купе: 6060 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехать пришлось в прицепных вагонах и надо сказать, что впечатления остались не самые приятные. Жуткий холод и озноб – вот что сопровождало меня на протяжении всей поездки. Очень неприятные впечатления. В вагонах нет даже биотуалетов.
Все старое и добитое. Ощущение, что взяли несколько старых поездов со свалки, слепили из них один поезд и пустили на линию. Издевательство над пассажирами. За эти деньги я ездил на поездах, которые на голову выше этого и по комфорту и по другим моментам.
Поездка прошла нормально. Конечно, поезд староват, но у нас было тепло и хорошо в вагоне. Проводники работали хорошо.
Хороший современный поезд. Удобный вагон. В туалетах чисто. Краны рабочие. Все принадлежности есть, даже одноразовые накладки на унитаз. Но проводники не предупреждают о вашей станции(
Отличный вагон, светлый, просторный. Всё новое. Приятно ехать. Розетки есть рядом с каждым местом и в коридоре тоже. Работают исправно. В вагоне 2 биотуалета со всеми принадлежностями. Но ехать так долго всё равно очень тяжело!
Ставлю зачет проводнице 10 вагона. Все очень чисто и аккуратно сложено. Также ведет себя тактично и сдержанно. Огонь
Очень хороший поезд. Начальник поезда несколько раз проходил по вагонам и разговаривал с пассажирами. В вагонах очень чисто.
Привет. Ехала 14.02.2021 в этом поезде и рада, что выбрала именно его. Персонал на 10 и вагоны не старые. Было не холодно, работала печка. В целом оценю поезд на 8 из 10 :lol: :idea:
Приятно проехаться в нормальном поезде. Многим составам нужно стремиться к уровню 97
Вагонный состав оставляет желать лучшего. Очень старый и подгулявший. Проводницы иногда засыпают и забывают проснуться на станциях, чтобы открыть двери вагона. Россия одним словом.
Все замечательно было. Чистота не кристальная, но вообще не грязно. Туалеты как всегда, я еще ни разу не видел чистого туалета в поезде. Машинист очень профессионально трогался и тормозил. Почти не ощущалось толчков. Респект.
В вагоне было нечем дышать, духота и вообще видно давно нужно делать капитальный его ремонт. Проводница приятная девушка. По дороге была пара вопросов, она помогла все решить.
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