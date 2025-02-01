Ирина – отзыв о поезде №082И Здравствуйте! Ехали 14.07.2019 14 вагон поезд 082И Москва - Иркутск , нареканий нет, проводницы включали порой кондиционер, туалет мылся, уборка была во время, минус в том, что вагон старый и нет розеток в купе и все стояли в удлинителями, что трудно давалось зарядить телефон. Итог, к концу поездки телефон украли, будьте внимательны к проводницам!

Таня Рудакова – отзыв о поезде №082И Отличное доехала этим поездом с прекрасным настроением! Поражена профессиональной работой проводников. Регулярно делают уборку, на все просьбы откликаются быстро. Туалеты в вагоне работают как надо, на станциях не закрываются. Почти 4 суток прошли незаметно! Благодарю!

Марго – отзыв о поезде №082И Неплохой сервис. Отношение к пассажирам уважительное. Бельё выдали почти новое и свежее. Подушка удобная, одеяло в идеальном состоянии. Минус – рабочие розетки только в проходе. Приходится в очередь к ним стоять.

Виктория Алексеевна – отзыв о поезде №242С Куда делись все СВ вагоны? И когда уже эти древние вагоны будут списаны в утиль и заменены на новые? Цены на РЖД поднялись в несколько раз выше, чем несколько лет назад, а по факту комфорт остался на том же уровне.

Катя В. – отзыв о поезде №242С Плацкарт просто ужас! Грязные все, пыльные. Вообще не понимаю, за что заплатила. Всю дорогу в коридоре был песок, кондиционер не работал, возмутительно.

Оленька – отзыв о поезде №205С Приятные приветливые проводницы. В вагоне не жарко и не холодно, хорошо работает вентиляция. Постельное белье как новое (или даже новое), было приятно на нем спать. Не очень удобные полки, но терпимо.

Лариса Дмитрук – отзыв о поезде №205С Порадовала чистота и порядок. За несколько дней нашей поездки в вагоне убирались раз 5. Ни пыли нигде нет, ни грязи. Очень хорошо. По любому вопросу можно было обратиться, проводницы были всегда на месте и всегда охотно отвечали на все вопросы.

Егор – отзыв о поезде №205С В купе было откровенно холодно. Жена замерзла, а отопление никак нельзя было включить. Обслуживание в поезде было хорошее, ничего не могу сказать по этому поводу.

Валерия Евгеньевна – отзыв о поезде №270С Хорошо но поезд очень грязный что снаружи что внутри. Когда зашли сразу было видно что его давно не убирали нормально. Не было генеральной уборки точно. За время поездки пару раз проводница проходила с тряпкой и веником. Но это было больше для вида чем она реально что-то убирала. Показуха да и только.

Карпович Егор – отзыв о поезде №270С Очень комфортный и удобный вагон. Широкие полки. Всю дорогу исправно работал кондиционер. Вкусная (относительно) еда. Что немного напрягло в моменте – когда взялся рукой за скамейку сбоку – там оказалось много жвачек. Понятно дело это пассажиры такие, проводницы ни при чем. Но хотя бы раз в неделю неплохо было бы проводить осмотр и убирать это. Они там уже видно давно.