Расписание поездов Уторгош - Новосокольники
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Уторгош и Новосокольники
Маршрут движения поездов Уторгош - Новосокольники
Расстояние между станциями составляет
221
км.
Приблизительное время следования составляет:
4 ч. 31 мин.
-
3 ч. 18 мин. –
время в пути на поезде 217У (самый быстрый поезд);
-
5 ч. 32 мин. –
время в пути на поезде 677А (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 11
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Уторгош - Новосокольники
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Уторгош
- Новосокольники
Стоимость билетов на поезд Уторгош - Новосокольники по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 1788 рублей.
-
Купе: 2682 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Цена соответствует качеству на мой взгляд. Во время поездки не было никаких проблем с проводником. Вежливый. Услужливый. Такой каким и должен быть нормальный проводник.
Вполне хороший поезд. Проводницы приятные женщины. В поезде чисто. Белье выдали хорошее. Все было отлично.
Утром напрягала очередь в туалет. Если вечером еще было чисто, то утром все так загадили, что я зашла и решила потерпеть до конечной. Выводы делайте сами.
Всю поездку в вагоне ужасный запах "биотуалета", ТВ уже даже и для вида не висел. Обед: вроде и заказали тоже самое, но, ... не съедобно вообще. Минут за 30 до прибытия, когда собирались-одевались, проводник сказал, что у него "застил", предложил нам выйти из купе и подождать. Мы отказались. Если бы при покупке билета была правдивая информация, для нашего путешествия нами был бы выбран другой поезд, а обратно, возможно, и самолёт.
Решил съездить в отпуск на малую родину. Негативные впечатления начались с покупки билета туда. Ходят несколько утренних ласточек, и был двухэтажный поезд. Он подходил, как нельзя лучше, по времени отправления/прибытия, так и тем, что можно было купить место в купе и проехать путь, лежа, с комфортом, а не сидеть 3 часа на неудобных сиденьях ласточки. Билетов на двухэтажку на нужную дату не оказалось.
Хотел полежать в пути, отдохнуть? Ха, посидишь, мы так решили. Обратно взял билет на обычный пассажирский поезд в купе. И что вы думаете? Ржд и его отменяет. Совсем. За несколько дней до отъезда. Вам хорошо отдыхается в отпуске? Беззаботно? Ржд спешит испортить вам отпуск и отнять ваше время на переоформление билетов.
В вагоне жара не продохнуть. Форточки не открываются. 32 градуса тепла. Кондиционер не работает. Жесть и жуть!
Постельное белье выдали не первой свежести. Неприятно было спать на таком. Ночью сильно похолодало, к утру продрог. Стоит задумываться в межсезонье о том, чтобы печку включать хотя бы на ночь.
Ехала из Питера в Люкню с ребенком. Поездку перенесли хорошо. Однако свою станцию чуть не проспали, потому что проводница за 5 минут до выхода только предупредила. Сама видимо проспала.
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